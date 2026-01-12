РФ атакувала цивільні судна в Чорному морі: на одному виникла пожежа, є постраждалий (відео)

Російські окупанти завдали удару по цивільних суднах неподалік від Одеси.

На одному з кораблів сталася пожежа, там є поранений член екіпажу. Про атаку повідомив міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

Один з ворожих БПЛА влучив у танкер, який рухався під прапором Панами, і саме очікував заходу до порту для завантаження рослинної олії в момент удару.

Постраждалому члену екіпажу надається необхідна допомога.

Також відбулася атака на судно під прапором Сан-Марино, яке виходило з порту із вантажем кукурудзи. Постраждалих на ньому немає, судно змогло продовжити свій рух.

"Це ще один доказ того, що Росія свідомо атакує цивільні судна, міжнародну торгівлю та безпеку мореплавства. Попри постійний терор з боку агресора Україна продовжує роботу портів і виконання своїх міжнародних зобов’язань", — наголосив Олексій Кулеба.

Відео дня

Близько 17:30 Повітряні сили ЗСУ повідомили, що в бік Одеси рухається ударний безпілотник. Тип дрона не повідомляли.

Нагадаємо, що 9 січня росіяни атакували дронами два вантажні кораблі під іноземними прапорами. Внаслідок атаки загинув громадянин Сирії. Цивільне судно прямувало під завантаження зерновим вантажем в межах Українського морського коридору.

30 грудня 2025-го року внаслідок ударів по порту Одеси постраждало цивільне судно під панамським прапором, яке перебувало у порту.

22 грудня російські окупаційні війська завдали дронового удару по Одесі, внаслідок чого було пошкоджено цивільне судно.