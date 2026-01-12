РФ атаковала гражданские суда в Черном море: на одном возник пожар, есть пострадавший (видео)
Российские оккупанты нанесли удар по гражданским судам неподалеку от Одессы.
На одном из кораблей произошел пожар, там есть раненый член экипажа. Об атаке сообщил министр развития общин и территорий Алексей Кулеба.
Один из вражеских БПЛА попал в танкер, который двигался под флагом Панамы, и как раз ожидал захода в порт для загрузки растительного масла в момент удара.
Пострадавшему члену экипажа оказывается необходимая помощь.
Также произошла атака на судно под флагом Сан-Марино, которое выходило из порта с грузом кукурузы. Пострадавших на нем нет, судно смогло продолжить свое движение.
"Это еще одно доказательство того, что Россия сознательно атакует гражданские суда, международную торговлю и безопасность мореплавания. Несмотря на постоянный террор со стороны агрессора Украина продолжает работу портов и выполнение своих международных обязательств", — подчеркнул Алексей Кулеба.
Около 17:30 Воздушные силы ВСУ сообщили, что в сторону Одессы движется ударный беспилотник. Тип дрона не сообщали.
Напомним, что 9 января россияне атаковали дронами два грузовых корабля под иностранными флагами. В результате атаки погиб гражданин Сирии. Гражданское судно направлялось под загрузку зерновым грузом в пределах Украинского морского коридора.
30 декабря 2025-го года в результате ударов по порту Одессы пострадало гражданское судно под панамским флагом, которое находилось в порту.
22 декабря российские оккупационные войска нанесли дроновой удар по Одессе, в результате чего было повреждено гражданское судно.