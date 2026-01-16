"Що може бути крутіше": винищувач F-35 випробували екстремальним холодом (фото)

Новий винищувач F-35 пройшов випробування, які доводять, що він може бути ефективним навіть у суворих арктичних умовах. В американській компанії Lockheed Martin наголосили, що він зможе працювати у команді з попередником F-16.

"Що може бути крутіше, ніж бути крутим? Замерзлий F-35", — заявив виробник в Instagram.

У компанії пояснили, що літак F-35 пройшов випробування в умовах екстремального холоду та обмерзання, щоб забезпечити надійну роботу навіть у суворих арктичних умовах. Менш як за місяць публікація набрала 144 тисячі лайків.

Також 15 січня у Lockheed Martin заявили, що F-35 може літати "як одна команда" з F-16. Винищувачі різних поколінь можуть разом виконувати місії "у будь-яких складних умовах".

У грудні 2025 року перший фінський винищувач F-35 Lightning II вперше піднявся в повітря. Виробник наголосив, що це — "важлива віха на шляху до введення в експлуатацію", та показав кадри з місця подій.

Що відомо про F-35

F-35 Lightning II — найсучасніший і наймасовіший у світі винищувач п'ятого покоління. Він існує у трьох варіантах — A, B і C. Ці літаки продає компанія Lockheed Martin, замовниками є США та інші країни світу.

F-35A — це найпопулярніша версія зі звичайним зльотом, F-35B може похизуватись коротким зльотом і вертикальною посадкою, а F-35C — це версія літака авіаносного базування з посиленою конструкцією та шасі.

Нагадаємо, перша партія новітніх винищувачів F-35A не долетіла у повному складі до Бельгії, бо один з літаків залишився на Азорських островах після виявлення технічної несправності. Схожий випадок раніше стався у Японії, коли один з чотирьох F-35 не приземлився на авіабазі Нютабару.

Винищувачі F-35 Військово-повітряних сил Нідерландів розмістили у вересні 2025 року на території Польщі. До початку зими вони мали там залишатись з метою захисту східних кордонів НАТО. Однак уважні інтернет-користувачі звернули увагу на загадковий символ під ліхтарем кабіни.