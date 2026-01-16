"Что может быть круче": истребитель F-35 испытали экстремальным холодом (фото)

Новый истребитель F-35 прошел испытания, которые доказывают, что он может быть эффективным даже в суровых арктических условиях. В американской компании Lockheed Martin отметили, что он сможет работать в команде с предшественником F-16.

"Что может быть круче, чем быть крутым? Замерзший F-35", — заявил производитель в Instagram.

В компании объяснили, что самолет F-35 прошел испытания в условиях экстремального холода и обледенения, чтобы обеспечить надежную работу даже в суровых арктических условиях. Менее чем за месяц публикация набрала 144 тысячи лайков.

Также 15 января в Lockheed Martin заявили, что F-35 может летать "как одна команда" с F-16. Истребители разных поколений могут вместе выполнять миссии "в любых сложных условиях".

В декабре 2025 года первый финский истребитель F-35 Lightning II впервые поднялся в воздух. Производитель отметил, что это — "важная веха на пути к вводу в эксплуатацию", и показал кадры с места событий.

Что известно о F-35

F-35 Lightning II — самый современный и самый массовый в мире истребитель пятого поколения. Он существует в трех вариантах — A, B и C. Эти самолеты продает компания Lockheed Martin, заказчиками являются США и другие страны мира.

F-35A — это самая популярная версия с обычным взлетом, F-35B может похвастаться коротким взлетом и вертикальной посадкой, а F-35C — это версия самолета авианесущего базирования с усиленной конструкцией и шасси.

Напомним, первая партия новейших истребителей F-35A не долетела в полном составе в Бельгию, потому что один из самолетов остался на Азорских островах после обнаружения технической неисправности. Похожий случай ранее произошел в Японии, когда один из четырех F-35 не приземлился на авиабазе Нютабару.

Истребители F-35 Военно-воздушных сил Нидерландов разместили в сентябре 2025 года на территории Польши. До начала зимы они должны были там оставаться с целью защиты восточных границ НАТО. Однако внимательные интернет-пользователи обратили внимание на загадочный символ под фонарем кабины.