"Масований" обстріл України, про який попереджали тиждень: монітори показали, як рухалися Ту-95МС

20 січня Росія здійснила ракетну атаку по Україні, про яку тиждень попереджали моніторингові канали. За даними Tracking, фактичні масштаби удару виявилися значно меншими, ніж очікувалося.

Як повідомляє моніторинговий канал Tracking, для атаки було задіяно п’ять бортів стратегічних бомбардувальників Ту-95МС з Далекого Сходу, які виконали переліт на авіабази "Оленья" та "Енгельс-2", а також один борт з авіабази "Оленья".

Карта руху російських Ту-95МС під час атаки по Україні 20 січня Фото: Tracking

Особливістю цього удару стало залучення авіабази "Дягилево", яку Росія використовує дуже рідко. В операції застосовувалися лише крилаті ракети Х-101/555. Інші види озброєння, такі як тисячі безпілотників, "Калібри", "Кинджали" чи комплекси "Орешник", не були використані.

Після запуску ракет один борт Ту-95МС повернувся на авіабазу "Оленья", а п’ять інших сіли на авіабазу "Енгельс-2". На цей час ці п’ять літаків прямують назад на Далекий Схід.

"Закликаємо Вас менше читати гучних заголовків, які не мають нічого спільного з реальністю", — йдетсья в публікації.

Попередження про "масований" удар ЗС РФ по Україні: про що казали монітори

Нагадаємо, що 19 січня моніторингові канали повідомляли про підготовку Росією масштабного ракетного удару по Україні. За їхніми даними, стратегічна авіація мала бути задіяна одночасно з кількох аеродромів.

Монітори "єРадар" зазначали, що протягом ранку Росія передислокувала дев’ять бортів Ту-95МС на авіабази "Оленья", "Енгельс", "Дягилево" та "Бєлая". Також планували залучити три борті Ту-160 з авіабази "Українка" в Амурській області. За прогнозами моніторів, під час удару могли застосовувати балістичні ракети "Калібр" та "Кинджал" і велику кількість безпілотників. Основними напрямками потенційного удару визначили Київ та Київську область, а також західні регіони України.

Варто також зауважити, що , за уточненням "єРадар" , Росія не планувала використовувати нові типи крилатих ракет, на відміну від повідомлень інших каналів.

Ба більше, цього ж вечора президент України Володимир Зеленський закликав найближчими днями не ігнорувати усі повітряні тривоги. Тоді ж він зауважив, що Росія підготувалася до масованого удару і очікує влучний момент для цього.

Зрештою, 20 січня ворог застосував балістичні та крилаті ракети, а також ударні безпілотники по території Україні, а його головною ціллю став Київ.