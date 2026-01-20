"Массированный" обстрел Украины, о котором предупреждали неделю: мониторы показали, как двигались Ту-95МС

20 января Россия осуществила ракетную атаку по Украине, о которой неделю предупреждали мониторинговые каналы. По данным Tracking, фактические масштабы удара оказались значительно меньше, чем ожидалось.

Как сообщает мониторинговый канал Tracking, для атаки было задействовано пять бортов стратегических бомбардировщиков Ту-95МС с Дальнего Востока, которые выполнили перелет на авиабазы "Оленья" и "Энгельс-2", а также один борт с авиабазы "Оленья".

Карта движения российских Ту-95МС во время атаки по Украине 20 января Фото: Tracking

Особенностью этого удара стало привлечение авиабазы "Дягилево", которую Россия использует очень редко. В операции применялись только крылатые ракеты Х-101/555. Другие виды вооружения, такие как тысячи беспилотников, "Калибры", "Кинжалы" или комплексы "Орешник", не были использованы.

После запуска ракет один борт Ту-95МС вернулся на авиабазу "Оленья", а пять других сели на авиабазу "Энгельс-2". В настоящее время эти пять самолетов направляются обратно на Дальний Восток.

"Призываем Вас меньше читать громких заголовков, которые не имеют ничего общего с реальностью", — йдетсья в публикации.

Предупреждение о "массированном" ударе ВС РФ по Украине: о чем говорили мониторы

Напомним, что 19 января мониторинговые каналы сообщали о подготовке Россией масштабного ракетного удара по Украине. По их данным, стратегическая авиация должна была быть задействована одновременно с нескольких аэродромов.

Мониторы "еРадар" отмечали, что в течение утра Россия передислоцировала девять бортов Ту-95МС на авиабазы "Оленья", "Энгельс", "Дягилево" и "Белая". Также планировали привлечь три борта Ту-160 с авиабазы "Украинка" в Амурской области. По прогнозам мониторов, во время удара могли применять баллистические ракеты "Калибр" и "Кинжал" и большое количество беспилотников. Основными направлениями потенциального удара определили Киев и Киевскую область, а также западные регионы Украины.

Стоит также заметить, что, по уточнению "еРадар", Россия не планировала использовать новые типы крылатых ракет, в отличие от сообщений других каналов.

Более того, в этот же вечер президент Украины Владимир Зеленский призвал в ближайшие дни не игнорировать все воздушные тревоги. Тогда же он отметил, что Россия подготовилась к массированному удару и ожидает подходящий момент для этого.

В конце концов, 20 января враг применил баллистические и крылатые ракеты, а также ударные беспилотники по территории Украины, а его главной целью стал Киев.