"Новий" засіб російського терору: що відомо про ракету 9М729 комплексу "Іскандер-М1"

Інформація про можливе розгортання Росією біля кордонів України оперативно-тактичних комплексів "Іскандер-М1" з ракетами 9М729 "Новатор" викликала серйозну стурбованість в українському інформаційному просторі. Йдеться про нібито 24 пускові установки з боєкомплектом до 96 ракет, здатних уражати цілі на всій території країни — аж до Львова та Ужгорода.

Про застосування нового зразка в галузі ракетного озброєння ЗС РФ стало відомо 22 січня. У зв'язку з цим військовий оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко навів детальну інформацію про ракету 9М729, розповів про її ефективність і способи протидії.

За словами експерта, саме 9М729 свого часу стала формальним приводом для виходу США з Договору про ракети середньої і меншої дальності (РСМД). При цьому, як зазначає Коваленко, ще 2019 року було зрозуміло, що ця ракета не створює для Росії критичної військової переваги, а її серійне виробництво вимагає складного технологічного циклу, з яким російський ВПК відчуває труднощі.

ОТРК "Іскандер" з ракетою 9М729 Фото: Відкриті джерела

Технічні аспекти ракети 9М729 та її переваги

З технічної точки зору 9М729 — це дозвукова крилата ракета наземного базування, створена на основі морської ракети 3М14 "Калібр". На відміну від ракет 9М727 і 9М728 комплексу "Іскандер-К", вона отримала збільшений паливний бак. Довжина виробу зросла майже на 53 см — до 7 930 мм, при збереженні діаметра 514 мм. Це дало змогу довести дальність польоту, за оцінками, до 2 000-2 200 км.

Під прицілом навіть Львів: РФ повернула на озброєння експериментальні ракети з дальністю 1500 км

Саме дальність є головною перевагою 9М729. При сухопутному пуску ракета здатна накривати всю територію України, а також деяку частину Європи. Додаткову загрозу створює мобільність пускових установок: на відміну від морських та повітряних носіїв, їхнє переміщення практично неможливо відстежити заздалегідь, тому фіксується тільки сам момент пуску.

Перехоплення ракети 9М729

Водночас 9М729 не є балістичною ракетою, як 9М723 "Іскандера-М". Це означає, що вона не володіє надвисокою швидкістю і складною траєкторією, що істотно спрощує її перехоплення. Такі ракети ефективно уражаються засобами ППО малого і середнього радіусу дії, бойовою авіацією, а в окремих випадках — навіть переносними зенітно-ракетними комплексами.

За словами Коваленка, стверджувати, що 9М729 небезпечніша або "неуразливіша" за інші крилаті ракети, такі як Х-101 або "Калібр", некоректно. Повітряні сили ЗСУ за роки повномасштабної війни накопичили унікальний досвід перехоплення саме таких цілей у найскладніших умовах.

Водночас експерт доходить висновку, що цей вид озброєння все ж становить небезпеку, а можливості ракети не можна недооцінювати.

"Недооцінювати будь-який засіб ураження противника — не можна. Але при цьому переоцінювати і поширювати необґрунтовану паніку теж не варто", — підсумував Коваленко.

Раніше ми писали про ракету 9М729 "Новатор", яка входить до складу оперативно-тактичного комплексу "Іскандер", та її можливості нести ядерні боєголовки.

Також повідомлялося, що в арсеналі росіян є сім типів ракет ОТРК "Іскандер-М". Наймасовішою модифікацією стала ракета 9М723-1Ф2.