"Новое" средство российского террора: что известно о ракете 9М729 комплекса "Искандер-М1"

Информация о возможном развертывании Россией у границ Украины оперативно-тактических комплексов "Искандер-М1" с ракетами 9М729 "Новатор" вызвала серьезную обеспокоенность в украинском информационном пространстве. Речь идет о якобы 24 пусковых установках с боекомплектом до 96 ракет, способных поражать цели на всей территории страны — вплоть до Львова и Ужгорода.

О применении нового образца в области ракетного вооружения ВС РФ стало известно 22 января. В связи с этим военный обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко привел подробную информацию о ракете 9М729, рассказал о ее эффективности и способах противодействия.

По словам эксперта, именно 9М729 в свое время стала формальным поводом для выхода США из Договора о ракетах средней и меньшей дальности (РСМД). При этом, как отмечает Коваленко, еще в 2019 году было понятно, что эта ракета не создает для России критического военного преимущества, а ее серийное производство требует сложного технологического цикла, с которым российский ВПК испытывает трудности.

Відео дня

ОТРК "Искандер" с ракетой 9М729 Фото: Открытые источники

Технические аспекты ракеты 9М729 и ее преимущества

С технической точки зрения 9М729 — это дозвуковая крылатая ракета наземного базирования, созданная на основе морской ракеты 3М14 "Калибр". В отличие от ракет 9М727 и 9М728 комплекса "Искандер-К", она получила увеличенный топливный бак. Длина изделия выросла почти на 53 см — до 7 930 мм, при сохранении диаметра 514 мм. Это позволило довести дальность полета, по оценкам, до 2 000–2 200 км.

Важно

Под прицелом даже Львов: РФ вернула на вооружение экспериментальные ракеты с дальностью 1500 км

Именно дальность является главным преимуществом 9М729. При сухопутном пуске ракета способна накрывать всю территорию Украины, а также некоторую часть Европы. Дополнительную угрозу создает мобильность пусковых установок: в отличие от морских и воздушных носителей, их перемещение практически невозможно отследить заранее, поэтому фиксируется только сам момент пуска.

Перехват ракеты 9М729

В то же время 9М729 не является баллистической ракетой, как 9М723 "Искандера-М". Это означает, что она не обладает сверхвысокой скоростью и сложной траекторией, что существенно упрощает ее перехват. Такие ракеты эффективно поражаются средствами ПВО малого и среднего радиуса действия, боевой авиацией, а в отдельных случаях — даже переносными зенитно-ракетными комплексами.

По словам Коваленко, утверждать, что 9М729 опаснее или "неуязвимее" других крылатых ракет, таких как Х-101 или "Калибр", некорректно. Воздушные силы ВСУ за годы полномасштабной войны накопили уникальный опыт перехвата именно таких целей в самых сложных условиях.

Вместе с тем эксперт приходит к выводу, что данный вид вооружения все же представляет опасность, а возможности ракеты нельзя недооценивать.

"Недооценивать любое средство поражения противника – нельзя. Но при этом переоценивать и распространять необоснованную панику тоже не стоит", — подытожил Коваленко.

Ранее мы писали о ракете 9М729 "Новатор", которая входит в состав оперативно-тактического комплекса "Искандер", и ее возможности нести ядерные боеголовки.

Также сообщалось, что в арсенале россиян находится семь типов ракет ОТРК "Искандер-М". Наиболее массовой модификацией стала ракета 9М723-1Ф2.