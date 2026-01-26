Вибухало у Слов'янську-на-Кубані та в Луганську: які об'єкти РФ потрапили під удар (відео)

В ніч на 26 січня вибухало у Краснодарському краї Російської Федерації та у тимчасово окупованому Луганську. Російська влада підтвердила атаку, від якої постраждало підприємство, тим часом є ймовірність, що під ударом опинився нафтопереробний завод. Які об'єкти потрапили під атаку безпілотників та що показало відео з окупованого Луганська?

У Краснодарському краї РФ було гучно у районі НПЗ в Слов'янську-на-Кубані — населеному пункті, розташованому на південний схід від Азовського моря на відстані близько 300 км від лінії фронту, повідомили у Telegram-каналі Exilnova. Оперативний штаб регіону підтвердив атаку безпілотників і заявив, що протиповітряна оборона відбила атаку, але уламки упали на території місцевого підприємства. До всього, зранку з'явились кадри з окупованого Луганська: здіймався дим, ймовірно, над підстанцією.

Про вибухи у Слов'янську-на-Кубані стало відомо близько 2 год 26 січня. Місцеві жителі написали у соцмережах, що чули вибухи у районі НПЗ і помітили, що після цього загорівся один з 30 резервуарів. Оперштаб тим часом уточнив, що уламки БпЛА упали на території двох підприємств і що є один постраждалий. Губернатор Краснодарського краю Веніамін Кондратьєв поки мовчить про атаку дронів на об'єкти у РФ.

Вибухи у РФ - підсумки атаки дронів на НПЗ в Слов'янську-на-Кубані Фото: Скриншот

Тим часом близько 8 год з'явились кадри з Луганська. На фото з місця подій — стовп диму над підстанцією, свідчать фото у каналі Exilnova. Крім того, місцеві жителі підтверджують атаку БпЛА і згадують попередній наліт на "Юбілейний", коли вони чули свист, а потім гучний приліт.

Слов'янський нафтопереробний завод — російське підприємство, яке пройшло модернізацію з 2015 року. Попри санкції, росіяни встановили установки АТ-400 та АТ-400/2 (сумарна потужність 0,9 млн тонн на рік), і також АТ-5 на 3 млн тонн. Річна потужність — переробка 4,2 млн тонн нафти (дані 2023 року). Одна з попередніх атак на НПЗ відбулась у вересні 2025 року: завод тимчасово припинив роботу.

Вибухи у РФ — деталі атаки дронів

Генштаб ЗСУ поки не інформував про атаку дронів на об'єкти РФ в Краснодарському краї та в окупованому Луганську. Подію також не коментувало Міноборони РФ. На карті бойових дій проєкту DeepState можна побачити, що дронам, щоб дістатись до НПЗ в Слов'янську-на-Кубані, спокійно перелетіли лінію фронту і вдарили по об'єкту на 300 км вглиб російської території. Луганськ — за 200 км від фронту.

Вибухи у РФ - яка відстань від фронту до НПЗ в Слов'янську-на-Кубані Фото: DeepState

Зазначимо, в ніч на 23 січня дрони атакували Пензу — місто у РФ, розташоване на відстані 600 км від України. Місцеві жителі повідомили, що чули кілька вибухів, а після того почалась пожежа на місцевому підприємстві й ТЕЦ.

Нагадуємо, 4 січня було гучно у районі заводу "Енергія" у місті Єлець, яке виготовляє устаткування для авіації та флоту ЗС РФ та є частиною військово-промислового комплексу Росії.