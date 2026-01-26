Взрывалось в Славянске-на-Кубани и в Луганске: какие объекты РФ попали под удар (видео)

В ночь на 26 января взрывалось в Краснодарском крае Российской Федерации и во временно оккупированном Луганске. Российские власти подтвердили атаку, от которой пострадало предприятие, тем временем есть вероятность, что под ударом оказался нефтеперерабатывающий завод. Какие объекты попали под атаку беспилотников и что показало видео из оккупированного Луганска?

В Краснодарском крае РФ было шумно в районе НПЗ в Славянске-на-Кубани — населенном пункте, расположенном к юго-востоку от Азовского моря на расстоянии около 300 км от линии фронта, сообщили в Telegram-канале Exilnova. Оперативный штаб региона подтвердил атаку беспилотников и заявил, что противовоздушная оборона отразила атаку, но обломки упали на территории местного предприятия. Ко всему, утром появились кадры из оккупированного Луганска: поднимался дым, вероятно, над подстанцией.

О взрывах в Славянске-на-Кубани стало известно около 2 часов 26 января. Местные жители написали в соцсетях, что слышали взрывы в районе НПЗ и заметили, что после этого загорелся один из 30 резервуаров. Оперштаб тем временем уточнил, что обломки БпЛА упали на территории двух предприятий и что есть один пострадавший. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев пока молчит об атаке дронов на объекты в РФ.

Взрывы в РФ — итоги атаки дронов на НПЗ в Славянске-на-Кубани Фото: Скриншот

Между тем около 8 часов появились кадры из Луганска. На фото с места событий — столб дыма над подстанцией, свидетельствуют фото в канале Exilnova. Кроме того, местные жители подтверждают атаку БпЛА и вспоминают предыдущий налет на "Юбилейный", когда они слышали свист, а затем громкий прилет.

Славянский нефтеперерабатывающий завод — российское предприятие, которое прошло модернизацию с 2015 года. Несмотря на санкции, россияне установили установки АТ-400 и АТ-400/2 (суммарная мощность 0,9 млн тонн в год), и также АТ-5 на 3 млн тонн. Годовая мощность — переработка 4,2 млн тонн нефти (данные 2023 года). Одна из предыдущих атак на НПЗ состоялась в сентябре 2025 года: завод временно прекратил работу.

Взрывы в РФ — детали атаки дронов

Генштаб ВСУ пока не информировал об атаке дронов на объекты РФ в Краснодарском крае и в оккупированном Луганске. Событие также не комментировало Минобороны РФ. На карте боевых действий проекта DeepState можно увидеть, что дронам, чтобы добраться до НПЗ в Славянске-на-Кубани, спокойно перелетели линию фронта и ударили по объекту на 300 км вглубь российской территории. Луганск — в 200 км от фронта.

Взрывы в РФ — какое расстояние от фронта до НПЗ в Славянске-на-Кубани Фото: DeepState

Отметим, в ночь на 23 января дроны атаковали Пензу — город в РФ, расположенный на расстоянии 600 км от Украины. Местные жители сообщили, что слышали несколько взрывов, а после того начался пожар на местном предприятии и ТЭЦ.

Напоминаем, 4 января было громко в районе завода "Энергия" в городе Елец, который производит оборудование для авиации и флота ВС РФ и является частью военно-промышленного комплекса России.