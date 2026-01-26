СБУ затримала бійця ППО, який був інформатором спецслужб РФ: які об'єкти здав агент

Служба безпеки України виявила російського агента, який служив у системі протиповітряної оборони Миколаївської області. Агентом виявився боєць, який інформував противника прямо під час чергування на бойовому посту.

Затримання російського інформатора відбулось за сприяння головнокомандувача ЗСУ, ідеться у заяві відомства, яка 26 січня з'явилась на сторінці Facebook. Агент ЗС РФ — 21-річний військовослужбовець, якого завербували ворожі спецслужби, звернувши увагу на його антиукраїнські дописи у Telegram. Згідно з даними СБУ, військовий передавав росіянам дані про роботу системи ППО. Завдяки отриманій інформації ЗС РФ сподівались вдарили по аеродромах в обхід протиповітряної оборони.

У дописі СБУ вказано, що фігурант, перебуваючи на бойовому чергуванні, передав росіянам фото роботи секретного програмного забезпечення. Крім того, він повідомляв про зліт авіації під час повітряної тривоги та напрямок польоту літаків, і також про місцерозташування позицій ППО. Дані, які агент передав ЗС РФ, могли допомогти ворогу спрямовувати удари в обхід системи ППО та мобільних вогневих груп, ідеться у заяві СБУ. Втім, затримання відбулось під час першого ж сеансу зв'язку, запевнило відомство.

Відео дня

Фігурант підозрюється за двома статтями Кримінального кодексу: поширення інформації про переміщення ЗСУ (ч. 3 ст. 114-2, покарання — тюрма на термін до 12 років) та поширення інформації з несанкціонованим доступом (ч. 1 ст. 361-2, покарання — штраф або строк до двох років). Пресслужба СБУ повідомила, що докази злочинів відшукали у смартфоні військовослужбовця, але скриншотів зі злочинним листуванням не надали.

Справи СБУ — деталі затримання агентів РФ

Зазначимо, 21 січня СБУ розповіла про справу агента ЗС РФ, затриманого у Запоріжжі. З'ясувалось, що фігурант заманив на побачення офіцера ЗСУ з метою вбивства. Коли військовий прийшов на побачення, то замість жінки натрапив на нападника, який вдарив шість разів та втік.

Інша справа СБУ стосувалась злочинів росіян під час спецоперації ЗСУ в Курській області. Один з полонених розповів, як брав участь у розстрілі українців: подія відбулась за тиждень до полону.

Нагадуємо, 15 січня медіа Associated Press розповіло про те, як українці живуть за відсутності тепла внаслідок ударів ЗС РФ.