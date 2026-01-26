СБУ задержала бойца ПВО, который был информатором спецслужб РФ: какие объекты сдал агент

Служба безопасности Украины обнаружила российского агента, который служил в системе противовоздушной обороны Николаевской области. Агентом оказался боец, который информировал противника прямо во время дежурства на боевом посту.

Задержание российского информатора состоялось при содействии главнокомандующего ВСУ, говорится в заявлении ведомства, которое 26 января появилось на странице Facebook. Агент ВС РФ — 21-летний военнослужащий, которого завербовали вражеские спецслужбы, обратив внимание на его антиукраинские сообщения в Telegram. Согласно данным СБУ, военный передавал россиянам данные о работе системы ПВО. Благодаря полученной информации ВС РФ надеялись ударить по аэродромам в обход противовоздушной обороны.

В заметке СБУ указано, что фигурант, находясь на боевом дежурстве, передал россиянам фото работы секретного программного обеспечения. Кроме того, он сообщал о взлете авиации во время воздушной тревоги и направлении полета самолетов, а также о месторасположении позиций ПВО. Данные, которые агент передал ВС РФ, могли помочь врагу направлять удары в обход системы ПВО и мобильных огневых групп, говорится в заявлении СБУ. Впрочем, задержание произошло во время первого же сеанса связи, заверило ведомство.

Фигурант подозревается по двум статьям Уголовного кодекса: распространение информации о перемещении ВСУ (ч. 3 ст. 114-2, наказание — тюрьма на срок до 12 лет) и распространение информации с несанкционированным доступом (ч. 1 ст. 361-2, наказание — штраф или срок до двух лет). Пресс-служба СБУ сообщила, что доказательства преступлений нашли в смартфоне военнослужащего, но скриншотов с преступной перепиской не предоставили.

Дела СБУ — детали задержания агентов РФ

Отметим, 21 января СБУ рассказала о деле агента ВС РФ, задержанного в Запорожье. Выяснилось, что фигурант заманил на свидание офицера ВСУ с целью убийства. Когда военный пришел на встречу, то вместо женщины наткнулся на нападающего, который ударил шесть раз и убежал.

Другое дело СБУ касалось преступлений россиян во время спецоперации ВСУ в Курской области. Один из пленных рассказал, как участвовал в расстреле украинцев: событие произошло за неделю до плена.

Напоминаем, 15 января медиа Associated Press рассказало о том, как украинцы живут при отсутствии тепла в результате ударов ВС РФ.