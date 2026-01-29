В РФ заявили про "енергетичне перемир'я" в Україні: авіаексперт пояснив мету росіян

Авіаційний експерт Анатолій Храпчинський вважає, що поширені росіянами заяви про нібито заборону ЗС РФ на удари по енергооб'єктах України можуть бути перевіркою суспільства. Так Кремль може "тестувати" реакцію населення на домовленості.

Навіщо РФ може бути потрібне "енергетичне перемир'я", офіцер резерву Повітряних сил Збройних сил України, директор з розвитку оборонного підприємства Анатолій Храпчинський пояснив у коментарі УНІАН 29 січня. За його словами, після повідомлень про нібито заборону ЗС РФ на удари по енергооб'єктах України "жодної зміни не відбулося".

Експерт наголосив, що довіряти заявам російських воєнних кореспондентів не можна.

"Радше за все, воєнкори випробовують внутрішню температуру по Росії стосовно того, як буде реагувати суспільство, якщо там, умовно, почалися якісь домовленості", — пояснив Храпчинський.

Він додав, що необхідно буде продовжувати стежити за ситуацією протягом дня.

Офіційної інформації від українського командування щодо "енергетичного перемир'я" на момент публікації новини не було.

"Енергетичне перемир'я" з РФ: що відомо

Про те, що Росія нібито заборонила удари по інфраструктурі України з 7:00 29 січня, писали російські воєнкори. Засновник підрозділу "KRAKEN" Костянтин Немічев підтвердив цю інформацію. Проте за даними джерел Фокусу, у Збройних силах України наразі немає даних щодо "енергетичного перемир’я" з РФ.

Фокус з'ясовував, що кажуть військові ЗСУ та експерти про заяву РФ щодо "енергетичного перемир'я". Автор анонімного каналу "Миколаївський Ваньок" писав, що за його даними остаточного рішення про зупинку обстрілів енергетики немає. Волонтер та радник міністра оборони Сергій Стерненко також закликав не довіряти російським воєнкорам.

Народний депутат та секретар комітету ВР з національної безпеки Роман Костенко 26 січня казав, що за результатами мирних переговорів в Абу-Дабі "закінчення війни точно не буде", проте Володимир Путін може вдатися до припинення вогню на 1-2 дні або тиждень чи енергетичного перемир'я, щоб показати президенту США Дональду Трампу свою нібито готовність до домовленостей.