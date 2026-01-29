В РФ заявили об "энергетическом перемирии" в Украине: авиаэксперт объяснил цель россиян

Авиационный эксперт Анатолий Храпчинский считает, что распространенные россиянами заявления о якобы запрете ВС РФ на удары по энергообъектам Украины могут быть проверкой общества. Так Кремль может "тестировать" реакцию населения на договоренности.

Зачем РФ может быть нужно "энергетическое перемирие", офицер резерва Воздушных сил Вооруженных сил Украины, директор по развитию оборонного предприятия Анатолий Храпчинский объяснил в комментарии УНИАН 29 января. По его словам, после сообщений о якобы запрете ВС РФ на удары по энергообъектам Украины "никакого изменения не произошло".

Эксперт подчеркнул, что доверять заявлениям российских военных корреспондентов нельзя.

"Скорее всего, военкоры испытывают внутреннюю температуру по России относительно того, как будет реагировать общество, если там, условно, начались какие-то договоренности", — пояснил Храпчинский.

Он добавил, что необходимо будет продолжать следить за ситуацией в течение дня.

Официальной информации от украинского командования относительно "энергетического перемирия" на момент публикации новости не было.

"Энергетическое перемирие" с РФ: что известно

О том, что Россия якобы запретила удары по инфраструктуре Украины с 7:00 29 января, писали российские военкоры. Основатель подразделения "KRAKEN" Константин Немичев подтвердил эту информацию. Однако по данным источников Фокуса, в Вооруженных силах Украины пока нет данных о "энергетическом перемирии" с РФ.

Фокус выяснял, что говорят военные ВСУ и эксперты о заявлении РФ по "энергетическому перемирию". Автор анонимного канала "Николаевский Ванек" писал, что по его данным окончательного решения об остановке обстрелов энергетики нет. Волонтер и советник министра обороны Сергей Стерненко также призвал не доверять российским военкорам.

Народный депутат и секретарь комитета ВР по национальной безопасности Роман Костенко 26 января говорил, что по результатам мирных переговоров в Абу-Даби "окончания войны точно не будет", однако Владимир Путин может прибегнуть к прекращению огня на 1-2 дня или неделю или энергетического перемирия, чтобы показать президенту США Дональду Трампу свою якобы готовность к договоренностям.