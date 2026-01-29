На тлі заяв про "енергетичне перемир'я": в РФ "радіо Судного дня" передало два загадкові шифри

Радіостанція УВБ-76, відома також як "радіо Судного дня" або "Жужжалка", 29 грудня передала два зашифровані повідомлення. У цей день російські воєнкори заявили про нібито "енергетичне перемир'я" РФ і України.

Повідомлення "радіостанції Судного дня" в день заяв російських воєнкорів про заборону ЗС РФ на удари по енергооб'єктах України опубліковані в Telegram-каналі "УВБ-76 эфир", який цілодобово транслює мовлення "Жужжалки". Станція 29 січня передала два набори цифр, російських букв і слів.

У першому повідомленні, яке з'явилося о 10:57 за Києвом, був двічі повторюваний рядок:

НЖТИ НЖТИ 89493 СТОЯК 9477 7037.

Перше повідомлення "Жужжалки" за 29 грудня Фото: скриншот

Друге повідомлення з'явилося в ефірі УВБ-76 об 11:06 за київським часом, це також були два однакові рядки коду:

НЖТИ НЖТИ 18887 ДЕРНОЛОРД 6495 7880 ПАЯНИЕ 6397 2773.

Друге повідомлення УВБ-76 за 29 грудня Фото: скриншот

У попередній день, 28 січня о 14:48 за Києвом, в ефірі "радіо Судного дня" з'явилося повідомлення з двічі повторюваним кодом:

НЖТИ НЖТИ 54561 СЛАБОСТЬ 8017 8154.

28 січня "радіо Судного дня" передало одне повідомлення Фото: скриншот

Заборона ЗС РФ на удари по енергетиці: що відомо

Російські воєнкори поширили повідомлення про нібито тимчасове "енергетичне перемир'я" з 7:00 29 січня. Засновник підрозділу "KRAKEN" Костянтин Немічев підтвердив цю інформацію, проте офіційних коментарів від російського чи українського командування не було, а джерела Фокусу в Збройних силах України сказали, що не мають про це жодних даних.

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков відмовився коментувати "енергетичне перемир'я" з Україною.

Нагадаємо, 30 грудня 2025 року на "радіостанції Судного дня" в РФ заграло "Лебедине озеро". В мережі припускали, що мовлення зламала піратська радіостанція "Громель". "Радіо Судного дня", або УВБ-76, передає короткі повідомлення з числами та російськими літерами і словами на частоті 4625 кГц з 1970-х років. ЗМІ пов'язують її з системою стратегічного ядерного стримування "Периметр", але російська влада заперечує ці теорії.