На фоне заявлений об "энергетическом перемирии": в РФ "радио Судного дня" передало два загадочных шифра

Радиостанция УВБ-76, известная также как "радио Судного дня" или "Жужжалка", 29 декабря передала два зашифрованных сообщения. В этот день российские военкорреспонденты заявили о якобы "энергетическом перемирии" РФ и Украины.

Сообщения "радиостанции Судного дня" в день заявлений российских военкоров о запрете ВС РФ на удары по энергообъектам Украины опубликованы в Telegram-канале "УВБ-76 эфир", который круглосуточно транслирует вещание "Жужжалки". Станция 29 января передала два набора цифр, российских букв и слов.

В первом сообщении, которое появилось в 10:57 по Киеву, была дважды повторяющаяся строка:

НЖТИ НЖТИ 89493 СТОЯК 9477 7037.

Первое сообщение "Жужжалки" за 29 декабря Фото: скриншот

Второе сообщение появилось в эфире УВБ-76 в 11:06 по киевскому времени, это также были две одинаковые строки кода:

НЖТИ НЖТИ 18887 ДЕРНОЛОРД 6495 7880 ПАЯНИЕ 6397 2773.

Второе сообщение УВБ-76 за 29 декабря Фото: скриншот

В предыдущий день, 28 января в 14:48 по Киеву, в эфире "радио Судного дня" появилось сообщение с дважды повторяющимся кодом:

НЖТИ НЖТИ 54561 СЛАБОСТЬ 8017 8154.

28 января "радио Судного дня" передало одно сообщение Фото: скриншот

Запрет ВС РФ на удары по энергетике: что известно

Российские военкоры распространили сообщение о якобы временном "энергетическом перемирии" с 7:00 29 января. Основатель подразделения "KRAKEN" Константин Немичев подтвердил эту информацию, однако официальных комментариев от российского или украинского командования не было, а источники Фокуса в Вооруженных силах Украины сказали, что не имеют об этом никаких данных.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался комментировать "энергетическое перемирие" с Украиной.

Напомним, 30 декабря 2025 года на "радиостанции Судного дня" в РФ заиграло "Лебединое озеро". В сети предполагали, что вещание взломала пиратская радиостанция "Громель". "Радио Судного дня", или УВБ-76, передает короткие сообщения с числами и русскими буквами и словами на частоте 4625 кГц с 1970-х годов. СМИ связывают ее с системой стратегического ядерного сдерживания "Периметр", но российские власти отрицают эти теории.