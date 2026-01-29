Ефективний засіб збиття "Шахедів": як збудувати захисну "стіну" на кордоні РФ, — Криволап (відео)

Україна може перекрити кордон з Російською Федерацію та спинити атаки дронів-камікадзе "Шахед", вважає авіаексперт. Для цього потрібно два інструменти — аеростати та легкомоторна авіація. Як можна збудувати лінію оборони, яка дозволить виявляти та знешкоджувати російські ударні БпЛА?

Щоб легкомоторна авіація долучилась до ефективного збиття "Шахедів" ЗС РФ, потрібне рішення командування сил ППО та заступника командувача Повітряних сил Павла Єлізарова, пояснив авіаексперт Костянтин Криволап в ефірі телеканалу "Київ 24". З його слів, це "найбільш ефективні засоби боротьби", і з цим погоджується радник міністра оборони Сергій "Флеш" Бескрестнов. При цьому важливо використати аеростати, які слід встановити вздовж російсько-українського кордону: подібне рішення використали під час операції в Курській області і воно показало гарний результат.

Атаки "Шахедів" РФ - коментар Криволапа

Коментар Криволапа з'явився у відповідь на питання ведучого, чому сили ППО, ймовірно, замало використовують легкомоторну авіацію, припустивши, що її немає. Експерт відповів, що літаки є, а потім зосередився на питанні аеростатів. З його слів, під час Курської операції партнери надали Україні 200 аеростатів, на яких були встановлені ретранслятори. У сьогоднішньому ж випадку замість ретрансляторів можна підіймати радари, які бачитимуть "Шахеди" (ховаються за лінією горизонту, в ярах, над річками від наземних РЛС).

"Підіймаємо 200 штук з радіусом 140 км, тобто, 200 на 80 км. Це повністю перекриває весь кордон. Ну, всю лінію навколо нас. Повністю. І ми бачимо на 40 км, як мінімум, все, що літає: від ворони до маленького FPV-дрона", — сказав Криволап.

Атаки "Шахедів" РФ — деталі

Тим часом вдень 29 січня керівник "Центру радіотехнологій" Сергій "Флеш" Бескрестнов опублікував відео з дронами "Шахед", які летіли впритул над землею. При цьому зауважувалось, що безпілотники рухаються на висоті кілька десятків метрів. Експерт пояснив, що для захисту слід виставляти пости, які виявлятимуть об'єкти візуально та на звук. Після цього "Шахеди" зустрічатимуть мобільні вогневі групи, додав "Флеш", наголосивши, що у таких випадках система попередження може мовчати.

23 січня Бескрестнов прокоментував пропозицію народного депутата та секретаря комітету ВР з нацбезпеки Романа Костенка, який говорив про ідею збиття "Шахедів" біля кордону. Експерт пояснив, що найперше справді слід створити щільне радіолокаційне поле. Після того, як БпЛА виявлять, їх розподілятимуть між різними групами системи ППО. "Шахеди" збиватимуть мобільним вогневими групами, зенітними дронами та іншими засобами: про легкомоторну авіацію не згадували.

Зазначимо, 27 січня відбулась атака на потяг, у якій брали участь "Шахеди" з терміналами Starlink. З'ясувалось, що росіяни використали три дрони, оператори яких добре бачили, що б'ють по цивільному поїзду "Барвінкове-Чоп", наповненому цивільними.

Нагадуємо, 29 січня у мережі з'явились повідомлення про можливість енергетичного перемир'я та припинення певних ударів ЗС РФ: Генштаб ЗСУ поки не коментував таку інформацію.