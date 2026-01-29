Эффективное средство против "Шахедов": как построить защитную "стену" на границе РФ, — Криволап (видео)

Украина может перекрыть границу с Российской Федерацией и остановить атаки дронов-камикадзе "Шахед", считает авиаэксперт. Для этого нужно два инструмента — аэростаты и легкомоторная авиация. Как можно построить линию обороны, которая позволит выявлять и обезвреживать российские ударные БпЛА?

Чтобы легкомоторная авиация присоединилась к эффективному сбиванию "Шахедов" ВС РФ, нужно решение командования сил ПВО и заместителя командующего Воздушных сил Павла Елизарова, пояснил авиаэксперт Константин Криволап в эфире телеканала "Киев 24". По его словам, это "наиболее эффективные средства борьбы", и с этим соглашается советник министра обороны Сергей "Флеш" Бескрестнов. При этом важно использовать аэростаты, которые следует установить вдоль российско-украинской границы: подобное решение использовали во время операции в Курской области и оно показало хороший результат.

Атаки "Шахедов" РФ — комментарий Криволапа

Комментарий Криволапа появился в ответ на вопрос ведущего, почему силы ПВО, вероятно, мало используют легкомоторную авиацию, предположив, что ее нет. Эксперт ответил, что самолеты есть, а затем сосредоточился на вопросе аэростатов. По его словам, во время Курской операции партнеры предоставили Украине 200 аэростатов, на которых были установлены ретрансляторы. В сегодняшнем же случае вместо ретрансляторов можно поднимать радары, которые будут видеть "Шахеды" (прячутся за линией горизонта, в оврагах, над реками от наземных РЛС).

Відео дня

"Поднимаем 200 штук с радиусом 140 км, то есть, 200 на 80 км. Это полностью перекрывает всю границу. Ну, всю линию вокруг нас. Полностью. И мы видим на 40 км, как минимум, все, что летает: от вороны до маленького FPV-дрона", — сказал Криволап.

Атаки "Шахедов" РФ — детали

Между тем днем 29 января руководитель "Центра радиотехнологий" Сергей "Флеш" Бескрестнов опубликовал видео с дронами "Шахед", которые летели вплотную над землей. При этом отмечалось, что беспилотники движутся на высоте несколько десятков метров. Эксперт пояснил, что для защиты следует выставлять посты, которые будут выявлять объекты визуально и на звук. После этого "Шахеды" будут встречать мобильные огневые группы, добавил "Флеш", отметив, что в таких случаях система предупреждения может молчать.

23 января Бескрестнов прокомментировал предложение народного депутата и секретаря комитета ВР по нацбезопасности Романа Костенко, который говорил об идее сбивания "Шахедов" у границы. Эксперт пояснил, что в первую очередь действительно следует создать плотное радиолокационное поле. После того, как БпЛА обнаружат, их будут распределять между различными группами системы ПВО. "Шахеды" будут сбивать мобильным огневыми группами, зенитными дронами и другими средствами: о легкомоторной авиации не упоминали.

Отметим, 27 января состоялась атака на поезд, в которой участвовали "Шахеды" с терминалами Starlink. Выяснилось, что россияне использовали три дрона, операторы которых хорошо видели, что бьют по гражданскому поезду "Барвенково-Чоп", наполненному гражданскими.

Напоминаем, 29 января в сети появились сообщения о возможности энергетического перемирия и прекращения определенных ударов ВС РФ: Генштаб ВСУ пока не комментировал такую информацию.