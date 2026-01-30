Зеленський розповів, де планують посилити захист від дронів: росіяни влаштували "сафарі"

Президент України Володимир Зеленський під час наради доручив посилити оборону українських прифронтових міст від дронів. Він наголосив, що росіяни влаштували справжнє "сафарі" проти цивільного населення.

За його словами, необхідно більше захисту, аби дати відповідь окупантам. Про це глава держави заявив за підсумками наради щодо розвитку малої протидронової ППО, про результати якої розповів у себе в Telegram.

Зеленський наголосив, що мала протидронова протиповітряна оборона буде суттєво посилена. Зокрема, була узгоджена структура нового командування, яке відповідатиме за цей напрямок.

Зеленський також визначив три ключові завдання для команди Повітряних сил і Міністерства оборони щодо посилення малої ППО.

"Перше – має посилитися захист від російських дронів у таких наших містах, як Херсон, Нікополь, а також прикордонні громади Сумщини, де росіяни влаштували фактично постійне "сафарі" проти людей", — зазначив Зеленський.

За словами президента, кожного дня цілями Росії є житлові будинки, цивільний транспорт тощо.

Також було доручено масштабувати протидію російським "Шахедам" та іншим типам ударних дронів. Глава держави пообіцяв створити більше рубежів захисту від ударних БПЛА.

Ще одне завдання, яке стоїть перед командуванням Повітряних сил ЗСУ та Міноборони стосується масштабування успішного досвіду підрозділів Сил оборони.

Раніше стало відомо, що російські військові посилили удари БПЛА зі Starlink по логістичних шляхах на ділянці Богуслав — Петропавлівка траси Павлоград — Покровськ. Метою ворога є перерізання логістики.

Водночас міністр оборони Михайло Федоров звернувся до компанії SpaceX та мільярдера Ілона Маска щодо використання росіянами терміналів Starlink. Федоров без деталей наголосив, що знайшов розуміння у президентки SpaceX Гвінн Шотвелл та в Ілона Маска. Сам мільярдер та власник компанії SpaceX відповів Федорову в X коротко, написавши "будь ласка".

Раніше InformNapalm випустив матеріал про те, як термінали Starlink потрапляють у РФ і чому цей потік не можуть припинити.