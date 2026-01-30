Зеленский рассказал, где планируют усилить защиту от дронов: россияне устроили "сафари"

Президент Украины Владимир Зеленский во время совещания поручил усилить оборону украинских прифронтовых городов от дронов. Он отметил, что россияне устроили настоящее "сафари" против гражданского населения.

По его словам, необходимо больше защиты, чтобы дать ответ оккупантам. Об этом глава государства заявил по итогам совещания по развитию малой противодроновой ПВО, о результатах которого рассказал у себя в Telegram.

Зеленский отметил, что малая противодронная противовоздушная оборона будет существенно усилена. В частности, была согласована структура нового командования, которое будет отвечать за это направление.

Зеленский также определил три ключевые задачи для команды Воздушных сил и Министерства обороны по усилению малой ПВО.

"Первое — должна усилиться защита от российских дронов в таких наших городах, как Херсон, Никополь, а также приграничные общины Сумщины, где россияне устроили фактически постоянное "сафари" против людей", — отметил Зеленский.

По словам президента, каждый день целями России являются жилые дома, гражданский транспорт и тому подобное.

Также было поручено масштабировать противодействие российским "Шахедам" и другим типам ударных дронов. Глава государства пообещал создать больше рубежей защиты от ударных БПЛА.

Еще одна задача, которая стоит перед командованием Воздушных сил ВСУ и Минобороны касается масштабирования успешного опыта подразделений Сил обороны.

Ранее стало известно, что российские военные усилили удары БПЛА со Starlink по логистическим путям на участке Богуслав — Петропавловка трассы Павлоград — Покровск. Целью врага является перерезание логистики.

В то же время министр обороны Михаил Федоров обратился к компании SpaceX и миллиардеру Илону Маску относительно использования россиянами терминалов Starlink. Федоров без деталей отметил, что нашел понимание у президента SpaceX Гвинн Шотвелл и у Илона Маска. Сам миллиардер и владелец компании SpaceX ответил Федорову в X коротко, написав "пожалуйста".

Ранее InformNapalm выпустил материал о том, как терминалы Starlink попадают в РФ и почему этот поток не могут прекратить.