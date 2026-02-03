Росіяни б'ють крилатими ракетами по Трипіьській ТЕС, — монітори

Під ранок 3 лютого ЗС РФ завдали удару крилатими ракетами по Трипільській тепловій електростанції, що розташована у Київській області.

"6 ракет залітають у Обухів/Трипільську ТЕС", — йдеться у повідомленні моніторів.

Зазначимо, що Трипільської ТЕС є найбільшим постачальником електроенергії до Київської, Черкаської та Житомирської областей.

Нагадаємо, у ніч на 3 лютого РФ завдала масованого удару по Україні, застосовуючи не лише дрони, а й балістичне озброєння.

Фокус вже писав про наслідки нічного удару по Києву, а також про те, що через ураження енергетичної інфраструктури Харкова сотні будинків у місті позбавлять теплопостачання.