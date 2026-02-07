"Станція на нулі": мер Бурштина розповів подробиці удару по одній з найпотужніших в Україні ТЕС

У ніч на 7 лютого ЗС РФ масовано атакували Бурштинську теплоелектростанцію в Івано-Франківській області. Вона зазнала серйозних пошкоджень, а в місті в людей зникли тепло і вода.

Через масштаб руйнувань уранці після атаки станція "була на нулі", говорив журналістам Zahid.net мер Бурштина Василь Андрієшин.

ЗС РФ атакували місто ракетами ", а також "Шахедами". Загалом, за попередніми даними моніторингових пабліків, росіяни спрямували на Бурштин близько 12 ракет типу "Калібр".

Уже після 16:00, після закінчення позачергового засідання комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, Андрієшин більш детально прозвітував про ситуацію в місті на відео у Facebook.

За його словами, тепла в Бурштині зараз немає.

"Ситуація на станції дуже складна, але, відповідно до регламенту, ми повинні дати людям тепло протягом 48 годин. Ми тепло подамо. Я не знаю, чи буде це від ТЕС, чи від котелень. Ми робимо все для того, щоб запустити котельні, але, може, і Бурштинська ТЕС відновиться", — сказав чиновник.

Андрієшин запевнив, що робиться все для того, щоб подати тепло вже завтра.

"Відповідно і гаряча вода буде, якщо від Бурштинської ТЕС. Якщо тепло подаватиметься від (газових) котелень, це означає, що вся гаряча вода буде перекрита, і гарячої води не буде в багатоквартирних будинках", — пояснив він.

Що стосується приватного сектору, то з 8 лютого він буде відключений від подачі гарячої води.

"Попереджаю і прошу приватний сектор поставитися до ситуації з розумінням. Ситуація така, що потребує відключення. Тому забезпечте себе теплом так, щоб вам було комфортно. Про це ми говорили не один рік, попереджали, така ситуація, на жаль, настала", — констатував Андрієшин.

У місті також відсутня холодна вода, а для відкачування каналізації почали застосовувати генератори. Воду в будинки обіцяють подати протягом години.

Удари по Бурштинській ТЕС — хронологія терору

Бурштинська ТЕС — одна з найпотужніших електростанцій в Україні. Вона забезпечує світлом три мільйони користувачів із Закарпатської та частково Івано-Франківської та Львівської областей.

Уперше росіяни вдарили по ній 19 жовтня 2022 року. Одна з ракет, яку випустили по території України ЗС РФ, влучила в електростанцію. У результаті почалася пожежа. Рятувальникам вдалося швидко локалізувати та загасити вогонь.

Наступного удару по ній було завдано в березні 2024 року. Як повідомляли в ДТЕК, тоді станція втратила 50% встановленої потужності, оскільки від обстрілів постраждали всі її енергоблоки.

25 грудня минулого року ворог знову вдарив по станції в Бурштині. Під час атаки жителі почули близько восьми вибухів, що спричинило перебої зі зв'язком і знеструмлення кількох міст, включно з Калушем, Бурштином та Івано-Франківськом. Жертв вдалося уникнути, а аварійні служби оперативно приступили до відновлення електропостачання. До середини дня подачу електроенергії в регіоні було відновлено.

7 лютого обстріл Бурштина почався близько 04:00 години, коли запущені ворогом крилаті ракети з моря взяли курс на місто. Атака тривала близько шести годин, що стало рекордом за всі роки повномасштабного вторгнення ЗС РФ для Бурштина.

