"Станция на ноле": мэр Бурштына рассказал подробности удара по одной из самых мощных в Украине ТЭС

В ночь на 7 февраля ВС РФ массированно атаковали Бурштынскую теплоэлектростанцию в Ивано-Франковской области. Она получила серьезные повреждения, а в городе у людей пропали тепло и вода.

Из-за масштаба разрушений утром после атаки станция "была на ноле", говорил журналистам Zahid.net мэр Бурштына Василий Андриешин.

ВС РФ атаковали город ракетами ", а также "Шахедами". Всего, по предварительным данным мониторинговых пабликов, россияне направили на Бурштын около 12 ракет типа "Калибр".

Уже после 16:00, по окончании внеочередного заседания комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям Андриешин более детально отчитался о ситуации в городе на видео в Facebook.

По его словам, тепла в Бурштыне сейчас нет.

"Ситуация на станции очень сложная, но, в соответствии с регламентом, мы должны дать людям тепло в течение 48 часов. Мы тепло подадим. Я не знаю, будет ли это от ТЭС или от котельных. Мы делаем все для того, чтобы запустить котельные, но, может, и Бурштынская ТЭС восстановится", – сказал чиновник.

Відео дня

Андриешин заверил, что делается все для того, чтобы подать тепло уже завтра.

"Соответственно и горячая вода будет, если от Бурштынской ТЭС. Если тепло будет подаваться от (газовых) котельных, это значит, что вся горячая вода будет перекрыта, и горячей воды не будет в многоквартирных домах", – объяснил он.

Что касается частного сектора, то с 8 февраля он будет отключен от подачи горячей воды.

"Предупреждаю и прошу частный сектор отнестись к ситуации с пониманием. Ситуация такая, что требует отключения. Поэтому обеспечьте себя теплом так, чтобы вам было комфортно. Об этом мы говорили не один год, предупреждали, такая ситуация, к сожалению, наступила", – констатировал Андриешин.

В городе также отсутствует холодная вода, а для откачивания канализации начали применять генераторы. Воду в дома обещают подать в течение часа.

Удары по Бурштынской ТЭС – хронология террора

Бурштынская ТЭС – одна из самых мощных электростанций в Украине. Она обеспечивает светом три миллиона пользователей из Закарпатской и частично Ивано-Франковской и Львовской областей.

Впервые россияне ударили по ней 19 октября 2022 года. Одна из ракет, которую выпустили по территории Украины ВС РФ, попала в электростанцию. В результате начался пожар. Спасателям удалось быстро локализовать и потушить огонь.

Следующий удар по ней был нанесен в марте 2024 года. Как сообщали в ДТЭК, тогда станция потеряла 50% установленной мощности, поскольку от обстрелов пострадали все ее энергоблоки.

25 декабря прошлого года враг снова ударил по станции в Бурштыне. Во время атаки жители услышали около восьми взрывов, что вызвало перебои со связью и обесточивание нескольких городов, включая Калуш, Бурштын и Ивано-Франковск. Жертв удалось избежать, а аварийные службы оперативно приступили к восстановлению электроснабжения. К середине дня подача электроэнергии в регионе была восстановлена.

7 февраля обстрел Бурштына начался около 04:00 часов, когда запущенные врагом крылатые ракеты с моря взяли курс на город. Атака продолжалась около шести часов, что стало рекордом за все годы полномасштабного вторжения ВС РФ для Бурштына.

Напомним, эксперт рассказал, когда в Киеве вернут стабилизационные графики отключения света.

Также сообщалось, что во время последнего масштабного удара ВС РФ по Украине в Киевской области "Шахед" атаковал склад компании Roshen.