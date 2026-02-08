"Потрібні щодня": Зеленський про ракети для захисту від російської балістики

У неділю, 8 лютого, росіяни знову вдарили балістикою по Київщині. Українська протиповітряна оборона постійно потребує протиракет для знищення ворожих цілей, наголосив президент.

Кожен із партнерів України має усвідомлювати свою силу та можливість підтримати нашу країну та захистити життя. Про це у своєму вечірньому зверненні заявив президент Володимир Зеленський.

"Ракети для ППО потрібні кожен день. Захист від російської балістики потрібен кожен день", — зауважив глава держави.

Він зазначив, що росіяни в черговий раз вдарили балістичними ракетами по Київщині.

Зеленський наголосив, що в умовах подібних ударів і такої війни жодна країна у світі не повинна залишатися наодинці без допомоги.

Президент підкреслив, що найближчі тижні будуть активними в роботі з партнерами України, висловивши сподівання на результати.

Нагадаємо, у неділю, 8 лютого, місто Васильків у Київській області було двічі атаковане російською балістикою. У населеному пункті чули потужні вибухи.

Раніше начальник управління комунікацій командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат зазначав, що під час масованої ракетної атаки на Україну комплекси Patriot не могли відбивати удари балістикою, оскільки відчувається брак ракет для протиповітряної оброни. Наразі їхні запаси вичерпуються швидше, ніж надходить допомога від партнерів.

Також Фокус писав, що росіяни 7 лютого масовано атакували Бурштинську ТЕС на Івано-Франківщині. Спершу росіяни спрямували туди ракети "Калібр", а тоді десятки "Шахедів".

Після цього під ранок окупанти здійснили повторну ракетну атаку по Україні, пустивши цілі з бортів стратегічної авіації. Вибухи пролунали, зокрема, на Івано-Франківщині, Львівщині та у Рівному.