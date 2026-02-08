"Нужны ежедневно": Зеленский о ракетах для защиты от российской баллистики

В воскресенье, 8 февраля, россияне снова ударили баллистикой по Киевской области. Украинская противовоздушная оборона постоянно нуждается в противоракетах для уничтожения вражеских целей, подчеркнул президент.

Каждый из партнеров Украины должен осознавать свою силу и возможность поддержать нашу страну и защитить жизни. Об этом в своем вечернем обращении заявил президент Владимир Зеленский.

"Ракеты для ПВО нужны каждый день. Защита от российской баллистики нужна каждый день", — отметил глава государства.

Он отметил, что россияне в очередной раз ударили баллистическими ракетами по Киевской области.

Зеленский подчеркнул, что в условиях подобных ударов и такой войны ни одна страна в мире не должна оставаться наедине без помощи.

Президент подчеркнул, что ближайшие недели будут активными в работе с партнерами Украины, выразив надежду на результаты.

Напомним, в воскресенье, 8 февраля, город Васильков в Киевской области был дважды атакован российской баллистикой. В населенном пункте слышали мощные взрывы.

Ранее начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат отмечал, что во время массированной ракетной атаки на Украину комплексы Patriot не могли отражать удары баллистикой, поскольку ощущается нехватка ракет для противовоздушной обороны. Сейчас их запасы исчерпываются быстрее, чем поступает помощь от партнеров.

Также Фокус писал, что россияне 7 февраля массированно атаковали Бурштынскую ТЭС на Ивано-Франковщине. Сначала россияне направили туда ракеты "Калибр", а тогда десятки "Шахедов".

После этого под утро оккупанты совершили повторную ракетную атаку по Украине, пустив цели с бортов стратегической авиации. Взрывы прогремели, в частности, в Ивано-Франковской, Львовской областях и в Ровно.