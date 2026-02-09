Оновлений КАБ РФ летить 200 км: до яких міст дістануть УМПБ-5 та чому їх важко перехопити

Збройні сили Російської Федерації отримали модифіковані версії 500-кілограмової авіабомби, які здатні летіти на відстань 160 та 200 км. Чим небезпечна ця модернізація для України?

Росіяни широко застосовують сімейство керованих авіабомб (КАБів) з уніфікованими модулями планування та корекції (УМПК), які можуть бити по українцях з відстані, на яку не дістають системи ППО літаків ЗСУ, ідеться у статті профільного медіа Defence Blog. Авіація ЗС РФ має УМПК-500 та УМПБ-5 (5Р) зі збільшеною дальністю, і таким чином російські літаки перебувають за межами дії засобів ППО авіації ЗСУ. При цьому зона ударів КАБів розширюється і тепер ідеться не лише про прикордонні та прифронтові області, а й про центральні.

Медіа проаналізувало допис у Telegram-каналі "Полковник ГШ", який з'явився вдень 8 лютого. З'ясувалось, що росіяни повідомили про встановлення на озброєння покращених авіабомб з УМПК. Раніше вони використовували перероблені старі авіабомби, на яку встановлювали комплект для планування й отримували дальність 100-110 км. Тепер російський ВПК випускає повноцінний плануючий боєприпас УМПБ, ідеться у повідомленні. При цьому покращена дальність: у модифікованої бомби УМПК-500 — до 160 км, а УМПБ-5Р — до 200 км.

Відео дня

У дописі ідеться про те, що нові боєприпаси мають систему наведення на ціль SMART та Комета-М12. При цьому УМПК-500 збільшили дальність завдяки збільшенню площі крила, а УМПБ-5Р — завдяки встановленню турбореактивного двигуну SWIWIN. Інформація про нову зброю ЗС РФ доповнили двома фотографіями, які показують різницю між ФАБ-500 з "крилами" та новим керованим боєприпасом: перший — стара бомба, сконструйована в СРСР, другий — сучасний засіб ураження.

КАБи РФ — як виглядає модифікована російська авібомба ФАБ-500 Фото: Telegram / Полковник ГШ

КАБи РФ — як виглядає російський боєприпас УМПБ-5Р Фото: Telegram / Полковник ГШ

Тим часом медіа наголосило, що завдяки модифікаціям авіація ЗС РФ зможе запускати бомби поза медами дії українських засобів ППО. Літаки Cу-34 можуть безпечно бомбардувати нерухомі цілі на відстані 160-200 км від точки пуску (зона виявлення цілей літаками ЗСУ — 80-180 км). При цьому у канал "Полковник ГШ" написали, що Україна цього ж робити не може, бо її літаки потраплятимуть у зону ураження ППО РФ, якщо спробують застосувати зброю з такою дальністю.

КАБи РФ — деталі

Defence Blog не вказав, які саме області України опиняються у зоні ураження оновлених УМПК-500 та УМПБ-5Р (УМПБ-5). Карта проєкту DeepState з лінією фронту показує, що нові міста, які, ймовірно, опиняться у зоні ураження покращених КАБів на відстані до 200 км — це Дніпро, Полтава, Миргород, Чернігів (окрім решти прифронтових регіонів, які й так потерпають від щоденних обстрілів). До Києва УМПБ-5Р не діставатимуть: відстань до кордону з РФ у Брянській області — понад 200 км.

КАБи РФ — можлива зона ураження керованих боєприпасів УМПБ-5Р Фото: DeepState

Зазначимо, Фокус писав про удари авіабомб ЗС РФ, від яких потерпають позиції ЗСУ та прифронтові населені пункти. Одна з таких атаки відбулась у жовтні 2025 року. Росіяни використали УМПБ-5Р (на базі ФАБ-250), який долетів до міста Лозова у Харківській області.

Тим часом з'явилась публікація безпекового аналітика Брендона Дж. Вайхерта, який дослідив, чи можуть ФАБи замінити крилаті ракети Х-101 і чи можуть ЗСУ щось протиставити російським засобам ураження.

Нагадуємо, у вересні військові аналітики розповіли, що ЗС РФ можуть замінити КАБи ударними дронами, щоб вберегти літаки на лінії фронту.