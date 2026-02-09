Обновленный КАБ РФ летит 200 км: до каких городов достанут УМПБ-5 и почему их трудно перехватить

Вооруженные силы Российской Федерации получили модифицированные версии 500-килограммовой авиабомбы, которые способны лететь на расстояние 160 и 200 км. Чем опасна эта модернизация для Украины?

Россияне широко применяют семейство управляемых авиабомб (УАБов) с унифицированными модулями планирования и коррекции (УМПК), которые могут бить по украинцам с расстояния, на которое не достают системы ПВО самолетов ВСУ, говорится в статье профильного медиа Defence Blog. Авиация ВС РФ имеет УМПК-500 и УМПБ-5 (5Р) с увеличенной дальностью, и таким образом российские самолеты находятся за пределами действия средств ПВО авиации ВСУ. При этом зона ударов КАБов расширяется и теперь речь идет не только о приграничных и прифронтовых областях, но и о центральных.

Медиа проанализировало сообщение в Telegram-канале "Полковник ГШ", которое появилось днем 8 февраля. Выяснилось, что россияне сообщили об установлении на вооружение улучшенных авиабомб с УМПК. Ранее они использовали переделанные старые авиабомбы, на которую устанавливали комплект для планирования и получали дальность 100-110 км. Теперь российский ВПК выпускает полноценный планирующий боеприпас УМПБ, говорится в сообщении. При этом улучшена дальность: у модифицированной бомбы УМПК-500 — до 160 км, а УМПБ-5Р — до 200 км.

В заметке говорится о том, что новые боеприпасы имеют систему наведения на цель SMART и Комета-М12. При этом УМПК-500 увеличили дальность за счет увеличения площади крыла, а УМПБ-5Р — благодаря установке турбореактивного двигателя SWIWIN. Информация о новом оружии ВС РФ дополнили двумя фотографиями, которые показывают разницу между ФАБ-500 с "крыльями" и новым управляемым боеприпасом: первый — старая бомба, сконструированная в СССР, второй — современное средство поражения.

КАБы РФ — как выглядит модифицированная российская авибомба ФАБ-500 Фото: Telegram / Полковник ГШ

КАБы РФ — как выглядит российский боеприпас УМПБ-5Р Фото: Telegram / Полковник ГШ

Между тем медиа отметило, что благодаря модификациям авиация ВС РФ сможет запускать бомбы вне зоны действия украинских средств ПВО. Самолеты Су-34 могут безопасно бомбить неподвижные цели на расстоянии 160-200 км от точки пуска (зона обнаружения целей самолетами ВСУ — 80-180 км). При этом в канал "Полковник ГШ" написали, что Украина этого же делать не может, потому что ее самолеты будут попадать в зону поражения ПВО РФ, если попытаются применить оружие с такой дальностью.

КАБы РФ — детали

Defence Blog не указал, какие именно области Украины оказываются в зоне поражения обновленных УМПК-500 и УМПБ-5Р (УМПБ-5). Карта проекта DeepState с линией фронта показывает, что новые города, которые, вероятно, окажутся в зоне поражения улучшенных КАБов на расстоянии до 200 км — это Днепр, Полтава, Миргород, Чернигов (кроме остальных прифронтовых регионов, которые и так страдают от ежедневных обстрелов). До Киева УМПБ-5Р не будут доставать: расстояние до границы с РФ в Брянской области — более 200 км.

КАБы РФ — возможная зона поражения управляемых боеприпасов УМПБ-5Р Фото: DeepState

Отметим, Фокус писал об ударах авиабомб ВС РФ, от которых страдают позиции ВСУ и прифронтовые населенные пункты. Одна из таких атак состоялась в октябре 2025 года. Россияне использовали УМПБ-5Р (на базе ФАБ-250), который долетел до города Лозовая в Харьковской области.

Между тем появилась публикация аналитика по безопасности Брэндона Дж. Вайхерта, который исследовал, могут ли ФАБы заменить крылатые ракеты Х-101 и могут ли ВСУ что-то противопоставить российским средствам поражения.

Напоминаем, в сентябре военные аналитики рассказали, что ВС РФ могут заменить КАБы ударными дронами, чтобы уберечь самолеты на линии фронта.