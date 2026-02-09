У складі ЗС РФ загинув комбат "АрБат": шлях від кримінальника і "вагнерівця" до ордена від Путіна

Командир добровольчого батальйону "АрБат" Айк Гаспарян з позивним "Абрек" пішов на війну у складі Збройних сил Російської Федерації та загинув, провоювавши три роки. "Абрек" перебував у колонії за розбій і мав сидіти сім років, але зумів отримати орден від очільника Кремля. Чим відзначився кримінальник, який почав злочинний шлях у РФ і закінчив свої дні на фронті в Україні?

Російський доброволець вірменського походження Гаспарян виконував бойове завдання проти бійців ЗСУ та не врятувався, повідомило профільне медіа "Мілітарний". Обставити загибелі кримінальника не відомі, але є інформація про його діяльність на шкоду Україні та Вірменії: в обох країнах "активіст" діяв в інтересах РФ та інших злочинних угрупувань.

Про подію стало відомо завдяки допису у Telegram так званого "мера" окупованої Горлівки, з'ясувало медіа. Інформація про інцидент з'явилась зранку 9 лютого. Вказано, що загинув комбат ОБСпН "АрБат" Айк "Абрек". Подія сталась сьогодні, ідеться у повідомленні.

У статті "Мілітарного" уточнюється, що "АрБат" входив до штурмового підрозділу "Пятнашки" ЗС РФ. У 2022 році загін створив кримінальний авторитет Армен Саркісян "Горлівський". Командиром "АрБату" став Гаспарян, який раніше відзначився у розбої та в інших злочинах. Також уточнюється, що найманець воював під Соледаром та Бахмутом у складі ПВК "Вагнер" і у 2023 році отримав орден "За відвагу", який йому вручив особисто президент РФ Володимир Путін.

Втрати ЗС РФ — що відомо про Гаспаряна

РосЗМІ писали про Аяка Гаспаряна, який загинув на війні в Україні у складі армії ЗС РФ. З'ясувалось, що це колишній боєць ММА та кримінальник, який на початку війни перебував у рязанській в'язниці за статтею про збройний напад і мав відсидіти сім років. Коли тодішній власник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин почав набирати бажаючих, Гаспарян відгукнувся і після цього воював у Донецькій області. Водночас BBC звернуло увагу на те, що фігурант не просто пішов у ПВК, а й записував агітаційні ролики для ув'язнених, запевняючи, що їх не обмануть і начебто насправді вони воюють як звичайні мобілізовані, а не як "м'ясо".

Фокус писав про кримінальника Гаспаряна, який фігурував під час нагородження у січні 2023 року. Нагородження проводив особисто Путін, прибувши у Південний військовий округ. Медіа звернули увагу на те, що орден отримала людина, яка сиділа за розбій та хотіла викрасти 300 тис. рублів.

У лютому 2025 року про Гаспаряна та його покровителя Саркісяна написали у Telegram-каналі Baza. Допис з'явився після вибуху у висотці у ЖК "Алые Паруса" в Москві, внаслідок якого Саркісян отримав серйозні поранення. Журналісти відшукали фотографію обох фігурантів, які отримували церковне благословення на війну проти українців.

Нагадуємо, на російсько-українському фронті загинули інші відомі діячі із РФ. Наприклад, у жовтні 2025 року стало відомо про ліквідацію російського пропагандиста Івана Зуєва.