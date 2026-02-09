В составе ВС РФ погиб комбат "АрБат": путь от уголовника и "вагнеровца" до ордена от Путина

Командир добровольческого батальона "АрБат" Айк Гаспарян с позывным "Абрек" пошел на войну в составе Вооруженных сил Российской Федерации и погиб, провоевав три года. "Абрек" находился в колонии за разбой и должен был сидеть семь лет, но сумел получить орден от главы Кремля. Чем отличился уголовник, который начал преступный путь в РФ и закончил свои дни на фронте в Украине?

Российский доброволец армянского происхождения Гаспарян выполнял боевое задание против бойцов ВСУ и не спасся, сообщило профильное медиа "Милитарный". Обстоятельства гибели уголовника не известны, но есть информация о его деятельности во вред Украине и Армении: в обеих странах "активист" действовал в интересах РФ и других преступных группировок.

О происшествии стало известно благодаря сообщению в Telegram так называемого "мэра" оккупированной Горловки, выяснило медиа. Информация об инциденте появилась утром 9 февраля. Указано, что погиб комбат ОБСпН "АрБат" Айк "Абрек". Происшествие произошло сегодня, говорится в сообщении.

В статье "Милитарного" уточняется, что "АрБат" входил в штурмовое подразделение "Пятнашки" ВС РФ. В 2022 году отряд создал криминальный авторитет Армен Саркисян "Горловский". Командиром "АрБата" стал Гаспарян, который ранее отметился в разбое и в других преступлениях. Также уточняется, что наемник воевал под Соледаром и Бахмутом в составе ЧВК "Вагнер" и в 2023 году получил орден "За отвагу", который ему вручил лично президент РФ Владимир Путин.

Потери ВС РФ — что известно о Гаспаряне

РосСМИ писали об Аяке Гаспаряне, который погиб на войне в Украине в составе армии ВС РФ. Выяснилось, что это бывший боец ММА и уголовник, который в начале войны находился в рязанской тюрьме по статье о вооруженном нападении и должен был отсидеть семь лет. Когда тогдашний владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин начал набирать желающих, Гаспарян откликнулся и после этого воевал в Донецкой области. В то же время BBC обратило внимание на то, что фигурант не просто пошел в ЧВК, но и записывал агитационные ролики для заключенных, уверяя, что их не обманут и якобы на самом деле они воюют как обычные мобилизованные, а не как "мясо".

Фокус писал об уголовнике Гаспаряне, который фигурировал во время награждения в январе 2023 года. Награждение проводил лично Путин, прибыв в Южный военный округ. Медиа обратили внимание на то, что орден получил человек, который сидел за разбой и хотел украсть 300 тыс. рублей.

В феврале 2025 года о Гаспаряне и его покровителе Саркисяне написали в Telegram-канале Baza. Сообщение появилось после взрыва в высотке в ЖК "Алые Паруса" в Москве, в результате которого Саркисян получил серьезные ранения. Журналисты нашли фотографию обоих фигурантов, которые получали церковное благословение на войну против украинцев.

Напоминаем, на российско-украинском фронте погибли другие известные деятели из РФ. Например, в октябре 2025 года стало известно о ликвидации российского пропагандиста Ивана Зуева.