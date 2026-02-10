У РФ затримали нового підозрюваного у замаху на Алексєєва: стежив не лише за генералом ГРУ

Федеральна служба розслідувань Російської Федерації відшукала ще одну особу, яку підозрює у замаху на генерала Головного управління розвідки Володимир Алексєєва. З'ясувалось, що нападники, ймовірно, планували напад на інших топофіцерів Міністерства оборони РФ. Які нові покази почули російські слідчі та якого фігуранта досі не можуть відшукати?

У РФ затримали Павла Васіна, який є сином раніше арештованого підозрюваного Віктор Васіна, ідеться у повідомленні росЗМІ "РИА Новости" у Telegram-каналі. Новий учасник справи під камери заявив, що забезпечував нападників машинами для стеження за жертвою, при цьому цілями були три топвійськових Міноборони РФ.

Допис про нового підозрюваного з'явився вдень 10 лютого, через чотири дні після нападу на Алексєєва. Павло Васін повідомив, що надав машини для стеження та засоби для отримання зброї. Також уточнюється, що фігуранти переслідували генерала ГРУ та ще двох працівників Міноборони РФ (імена не вказуються). На відео чути, що затриманий 1981 року народження і що його начебто "завербував" Любомир Корба у вересні 2025 року.

Відео дня

Замах на генерала — допит Павла Васіна, 10 лютого Фото: РИА Новости

Крім інформації про Васіна, росЗМІ опублікувало нові дані про ще одну підозрювану, — колишню громадянку України Зінаїду Серебрицьку. "РИА Новости" написало, що жінку не змогли затримати під час слідчих дій і тому подали у розшук. У матеріалах суду, на якому побували журналісти ТАСС, ідеться про те, що Серебрицька може перебувати на території Туреччини, її оголосили у міжнародний розшук та оголосили про заочний арешт.

Замах на генерала — подання у розшук підозрюваної Серебрицької Фото: РИА Новости

Замах на генерала — що відомо про напад на Алексєєва

Зазначимо, зранку 6 лютого росЗМІ повідомили про замах на генерала Міноборони РФ, яке спальному районі Москви. Згодом медіа уточнили, що ідеться про першого заступника глави ГРУ генштабу ЗС РФ, генерал-лейтенанта Володимира Алексєєва. У генерала вистрелили тричі на сходовій клітині біля ліфта.

Жертва отримала три кулі (дві у живіт та одну в руку), втратила багато крові й потрапила в реанімацію. Тим часом російські слідчі почали розслідування і заявили, що відстежили підозрюваних за камерами відеоспостереження. На записі показали, які невідомі особи заходять у під'їзд та викидають зброю у сніг.

Вже 8 лютого стало відомо про затримання перших двох підозрюваних: Віктора Васіна та Любомира Корбаля, також згадували про фігурантку Серебрицьку. Одного з підозрюваних затримали в аеропорту ОАЕ, звідки він начебто планував дістатись в Україну. Крім того, з'ясувалось, що затримані орендували квартиру у тому ж будинку, в якому перебував генерал Алексєєв, та на машині стежили за його переміщеннями. ФСБ РФ заявило, що замах начебто стався на замовлення СБУ, яке платило стрільцям 30 тис. дол. Українські спецслужби спростували обвинувачення, а в офісі президента наголосили, що це діють "треті сили" задля зриву мирних переговорів.

Нагадуємо, 9 лютого ФСБ РФ опублікувало кадри допису підозрюваного у замаху на генерала Алексєєва, який розповів, як готував напад.