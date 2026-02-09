Замах на Алексєєва: що кажуть люди, яких ФСБ РФ називає "кілерами", завербованими СБУ (відео)

Федеральна служба безпеки Російської Федерації заявила, що у генерала Головного управління розвідки Володимира Алексєєва стріляли на замовлення Служби безпеки України. При цьому за "послуги" їм платили криптовалютою та обіцяли 30 тисяч доларів. Які "добровільні зізнання" вибили з людей агенти ФСБ?

У замаху на генерала Алексєєва брали участь двоє чоловіків та жінка, які начебто працювали на СБУ та підтримували російського опозиціонера Олексія Навального, ідеться у дописі росЗМІ "РИА Новости". Жінка раніше жила у тимчасово окупованій Луганській області, і медіа показали старий будинок, який вона намагалась продати. Один з чоловіків, як заявило ФСБ, пройшов стрілецьку підготовку під Тернополем.

ФСБ РФ опублікувала кадри допиту та фрагменти свідчень "кілерів" — Любомира Корби, Віктора Васіна, Людмили Серебрицької. Крім того, є відео з аеропорту: підозрюваний Корба спокійно планував сісти на літак, щоб попрямувати у Дубай, а потім — у Румунію та в Україну, заявили росіяни. Під допиту усі троє визнали свою провину у замаху на генерала ГРУ Алексєєва і "щиро" розповіли, як готували спецоперацію. З'ясувалось, що Серебрицька орендували квартиру в будинку, в якому жила жертва. Після цього Корба стежив за генералом кілька місяців, регулярно отримуючи від українців по 2 тис. дол., ідеться у заяві ФСБ. 6 лютого, коли вирішили здійснити замах, він вийшов на сходову клітину та вистрелив у Алексєєва чотири рази. Участь Васіна — допомога в оренді квартири: саме ця людина була прихильником Навального, якого, як окремо позначило "РИА Новости", ліквідували у РФ.

Відео дня

РосЗМІ показали, як Корба говорить, що його начебто завербували у серпні 2025 року і він отримав замовлення на замах на Алексєєва. З його слів, подія відбулась у Тернополі, де він пройшов спеціальну підготовку, щоб навчитись стріляти. Також уточнюється, що Серебрянська раніше мала прізвище Антонюк та жила в окупованій Луганщині, а у 2020 році отримала громадянство РФ. Як доказ "успішного" розслідування, ФСБ показало нарізку кадрів: вогнепальну зброю з глушником, яку викинула у сніг невідома людина, кадри з камер відеоспостереження на під'їзді, зізнання Корби у замаху.

Наголосимо, що Україна не визнала відповідальність за замах на генерала ГРУ Володимира Алексєєва.

Замах на генерала — що сталось з Алексєєвим

Фокус писав про замах на генерала ГРУ Володимира Алексєєва. Про замах стало відомо зранку 6 лютого: росЗМІ заявили, що невідомі особи намагались застрелити службовця з Міноборони РФ. Згодом з'ясувалось, що ідеться саме про Алексєєва. У медіа написали, що в чоловіка стріляли три рази, він втратив багато крові, отримав поранення у живіт та руку й перебуває у реанімації. Тоді ж з'явились перші версії та сценарії нападу. Серед іншого, росЗМІ говорили про причетність чи то жінки, чи то чоловіка, які очікували на генерала на сходовій клітині на 25 поверсі висотки на Волоколамському шосе. Крім того, жителі кварталу скаржились, що з невідомих причин у будинку не працювали камери відеоспостереження.

Зазначимо, командир 1 корпусу "Азов" Денис "Редис" Прокопенко розповів про причетність генерала Алексєєва до обману захисників "Азовсталі". Генерал пообіцяв, що бійців не катуватимуть і дотримуватимуться вимог женевської конвенції у ставленні до військовополонених. Тим часом у мережі відшукались деталі біографії працівника ГРУ Алексєєва: він народився у Хмільницькому районі на Вінниччині, робив кар'єру у РФ і був причетний до спецоперацій росіян за кордоном (вибори у США, отруєння "Новичком"), до гібридного вторгнення в Україну, до створення ПВК "Вагнер" та "Редут" тощо.

Нагадуємо, 8 лютого росЗМІ повідомили про деталі затримання трьох підозрюваних у замаху на генерала ГРУ Алексєєва. Водночас журналіст-розслідувач Христо Грозєв заявив, що один з них є агентом ФСБ РФ, та пояснив, звідки у нього такі дані.