Покушение на Алексеева: что говорят люди, которых ФСБ РФ называет "киллерами", завербованными СБУ (видео)

Федеральная служба безопасности Российской Федерации заявила, что в генерала Главного управления разведки Владимира Алексеева стреляли по заказу Службы безопасности Украины. При этом за "услуги" им платили криптовалютой и обещали 30 тысяч долларов. Какие "добровольные признания" выбили из людей агенты ФСБ?

В покушении на генерала Алексеева участвовали двое мужчин и женщина, которые якобы работали на СБУ и поддерживали российского оппозиционера Алексея Навального, говорится в сообщении росСМИ "РИА Новости". Женщина ранее жила во временно оккупированной Луганской области, и медиа показали старый дом, который она пыталась продать. Один из мужчин, как заявило ФСБ, прошел стрелковую подготовку под Тернополем.

ФСБ РФ опубликовала кадры допроса и фрагменты показаний "киллеров" — Любомира Корбы, Виктора Васина, Людмилы Серебрицкой. Кроме того, есть видео из аэропорта: подозреваемый Корба спокойно планировал сесть на самолет, чтобы направиться в Дубай, а затем — в Румынию и в Украину, заявили россияне. После допросов все трое признали свою вину в покушении на генерала ГРУ Алексеева и "искренне" рассказали, как готовили спецоперацию. Выяснилось, что Серебрицкая арендовали квартиру в доме, в котором жила жертва. После этого Корба следил за генералом несколько месяцев, регулярно получая от украинцев по 2 тыс. долл, говорится в заявлении ФСБ. 6 февраля, когда решили совершить покушение, он вышел на лестничную клетку и выстрелил в Алексеева четыре раза. Участие Васина — помощь в аренде квартиры: именно этот человек был сторонником Навального, которого, как отдельно обозначило "РИА Новости", ликвидировали в РФ.

РосСМИ показали, как Корба говорит, что его якобы завербовали в августе 2025 года и он получил заказ на покушение на Алексеева. По его словам, событие произошло в Тернополе, где он прошел специальную подготовку, чтобы научиться стрелять. Также уточняется, что Серебрянская ранее носила фамилию Антонюк и жила в оккупированной Луганщине, а в 2020 году получила гражданство РФ. Как доказательство "успешного" расследования, ФСБ показало нарезку кадров: огнестрельное оружие с глушителем, которое выбросил в снег неизвестный человек, кадры с камер видеонаблюдения на подъезде, признание Корбы в покушении.

Отметим, что Украина не признала ответственность за покушение на генерала ГРУ Владимира Алексеева.

Покушение на генерала — что произошло с Алексеевым

Фокус писал о покушении на генерала ГРУ Владимира Алексеева. О покушении стало известно утром 6 февраля: росСМИ заявили, что неизвестные лица пытались застрелить служащего из Минобороны РФ. Впоследствии выяснилось, что речь идет именно об Алексееве. В медиа написали, что в мужчину стреляли три раза, он потерял много крови, получил ранения в живот и руку и находится в реанимации. Тогда же появились первые версии и сценарии нападения. Среди прочего, росСМИ говорили о причастности то ли женщины, то ли мужчины, которые ожидали генерала на лестничной клетке на 25 этаже высотки на Волоколамском шоссе. Кроме того, жители квартала жаловались, что по неизвестным причинам в доме не работали камеры видеонаблюдения.

Отметим, командир 1 корпуса "Азов" Денис "Редис" Прокопенко рассказал о причастности генерала Алексеева к обману защитников "Азовстали". Генерал пообещал, что бойцов не будут пытать и будут придерживаться требований женевской конвенции в отношении военнопленных. Между тем в сети отыскались детали биографии работника ГРУ Алексеева: он родился в Хмельницком районе Винницкой области, делал карьеру в РФ и был причастен к спецоперациям россиян за рубежом (выборы в США, отравление "Новичком"), к гибридному вторжению в Украину, к созданию ЧВК "Вагнер" и "Редут" и тому подобное.

Напоминаем, 8 февраля росСМИ сообщили о деталях задержания трех подозреваемых в покушении на генерала ГРУ Алексеева. В то же время журналист-расследователь Христо Грозев заявил, что один из них является агентом ФСБ РФ, и объяснил, откуда у него такие данные.