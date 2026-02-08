Один из задержанных организаторов покушения на российского генерала работает в ФСБ, — Грозев

Российская ФСБ объявила о том, что задержала двух граждан РФ, которые якобы организовали покушение на убийство генерала Алексеева. Один из них оказался сотрудником ФСБ.

Речь идет о 67-летнем Викторе Васине. Об этом сообщил журналист-расследователь Христо Грозев в своем X.

Васин до августа 2025 года занимал должность "главного эксперта" в НТЦ "Атлас", который был создан ФСБ и входит в состав военно-промышленного гиганта "Ростех".

Грозев также нашел архивное резюме Васина с 2014 года. В нем говорится, что тот является "мастером военного дела", а также был старшим офицером — начальником штаба полка. После этого в 1990-х годах он стал заниматься бизнесом.

Резюме Виктора Васина Фото: X / Христо Грозєв

Утром 6 февраля стало известно о покушении на генерала ГРУ Владимира Алексеева. Нападение произошло прямо в доме на лестничной клетке недалеко от лифта. Стрелок без проблем покинул место событий, а соседи пожаловались журналистам, что в квартале почему-то неделю не работали камеры видеонаблюдения. Также озвучили еще одну версию того, как нападающий подобрался к топофицеру ГРУ: подозревали, что он или она могли арендовать квартиру на этаже, в котором жил генерал.

Фокус собрал информацию о Владимире Алексееве, который, как выяснилось, родился в Винницкой области Украины. Со временем он стал генерал-лейтенантом ГРУ, причастным к кибератакам, отравлениям, контрабанде оружия, Пригожина, к гибридному нападению РФ в 2014 году и к ракетным ударам по гражданским украинцам с 2022 года и по сей день.

Напоминаем, командир 1 корпуса "Азов" НГУ Денис "Редис" Прокопенко рассказал о том, как Алексеев обманул Мариупольский гарнизон во время выхода из "Азовстали".

Аналитики InformNapalm обратили внимание, что в отличие от предыдущих ликвидаций генералов, в Алексеева стреляли с близкой дистанции. Это может свидетельствовать о внутренних разборках, а не о причастности украинских спецслужб.

Ранее военный аналитик Майкл Кларк тоже обратил внимание, что способ нападения на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева резко выбивается из ряда ликвидаций, которые ранее приписывали Украине. Он обратил внимание, что деятельность Алексеева тесно переплеталась с частными военными структурами, которые стали важным инструментом российского наступления.