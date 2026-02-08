Один з затриманих організаторів замаха на російського генерала працює в ФСБ, — Грозєв

Російська ФСБ оголосила про те, що затримала двох громадян РФ, які нібито організували замах на вбивство генерала Алексєєва. Один з них виявився працівником ФСБ.

Йдеться про 67-річного Віктора Васіна. Про це повідомив журналіст-розслідувач Христо Грозєв у своєму X.

Васін до серпня 2025 року обіймав посаду "головного експерту" у НТЦ "Атлас", який був створений ФСБ та входить до складу військово-промислового гіганта "Ростех".

Грозєв також знайшов архівне резюме Васіна з 2014 року. У ньому йдеться, що той є "майстром військової справи", а також був старшим офіцером — начальником штабу полку. Після цього в 1990-х роках він став займатися бізнесом.

Резюме Віктора Васіна Фото: X / Христо Грозєв

Зранку 6 лютого стало відомо про замах на генерала ГРУ Володимира Алексєєва. Напад відбувся прямо у будинку на сходовій клітині неподалік від ліфта. Стрілець без проблем покинув місце подій, а сусіди поскаржились журналістам, що у кварталі чомусь тиждень не працювали камери відеоспостереження. Також озвучили ще одну версію того, як нападник підібрався до топофіцера ГРУ: підозрювали, що він чи вона могли орендувати квартиру на поверсі, в якому жив генерал.

Фокус зібрав інформацію про Володимира Алексєєва, який, як з'ясувалось, народився у Вінницькій області України. З часом він став генерал-лейтенантом ГРУ, причетним до кібератак, отруєнь, контрабанди зброї, Пригожина, до гібридного нападу РФ у 2014 році та до ракетних ударів по цивільних українцях з 2022 року і по сьогодні.

Нагадуємо, командир 1 корпусу "Азов" НГУ Денис "Редіс" Прокопенко розповів про те, як Алексєєв обманув Маріупольський гарнізон під час виходу з "Азовсталі".

Аналітики InformNapalm звернули увагу, що на відміну від попередніх ліквідацій генералів, в Алексєєва стріляли з близької дистанції. Це може свідчити про внутрішні розбірки, а не про причетність українських спецслужб.

Раніше військовий аналітик Майкл Кларк теж звернув увагу, що спосіб нападу на генерал-лейтенанта Володимира Алексєєва різко вибивається з ряду ліквідацій, які раніше приписували Україні. Він звернув увагу, що діяльність Алексєєва тісно перепліталася з приватними військовими структурами, які стали важливим інструментом російського наступу.