В РФ задержали нового подозреваемого в покушении на Алексеева: следил не только за генералом ГРУ

Федеральная служба расследований Российской Федерации нашла еще одного человека, которого подозревает в покушении на генерала Главного управления разведки Владимир Алексеева. Выяснилось, что нападавшие, вероятно, планировали нападение на других топофицеров Министерства обороны РФ. Какие новые показания услышали российские следователи и какого фигуранта до сих пор не могут отыскать?

В РФ задержали Павла Васина, который является сыном ранее арестованного подозреваемого Виктор Васина, говорится в сообщении росСМИ "РИА Новости" в Telegram-канале. Новый участник дела под камеры заявил, что обеспечивал нападавших машинами для слежки за жертвой, при этом целями были три топ-военных Минобороны РФ.

Сообщение о новом подозреваемом появилось днем 10 февраля, через четыре дня после нападения на Алексеева. Павел Васин сообщил, что предоставил машины для слежки и средства для получения оружия. Также уточняется, что фигуранты преследовали генерала ГРУ и еще двух работников Минобороны РФ (имена не указываются). На видео слышно, что задержанный 1981 года рождения и что его якобы "завербовал" Любомир Корба в сентябре 2025 года.

Відео дня

Покушение на генерала — допрос Павла Васина, 10 февраля Фото: РИА Новости

Кроме информации о Васине, росСМИ опубликовало новые данные о еще одной подозреваемой, — бывшей гражданке Украины Зинаиде Серебрицкой. "РИА Новости" написало, что женщину не смогли задержать во время следственных действий и поэтому подали в розыск. В материалах суда, на котором побывали журналисты ТАСС, говорится, что Серебрицкая может находиться на территории Турции, ее объявили в международный розыск и объявили о заочном аресте.

Покушение на генерала — подача в розыск подозреваемой Серебрицкой Фото: РИА Новости

Покушение на генерала — что известно о нападении на Алексеева

Отметим, утром 6 февраля росСМИ сообщили о покушении на генерала Минобороны РФ, которое в спальном районе Москвы. Впоследствии медиа уточнили, что речь идет о первом заместителе главы ГРУ генштаба ВС РФ, генерал-лейтенанте Владимире Алексееве. В генерала выстрелили трижды на лестничной клетке возле лифта.

Жертва получила три пули (две в живот и одну в руку), потеряла много крови и попала в реанимацию. Тем временем российские следователи начали расследование и заявили, что отследили подозреваемых по камерам видеонаблюдения. На записи показали, как неизвестные лица заходят в подъезд и выбрасывают оружие в снег.

Уже 8 февраля стало известно о задержании первых двух подозреваемых: Виктора Васина и Любомира Корбаля, также упоминали о фигурантке Серебрицкой. Одного из подозреваемых задержали в аэропорту ОАЭ, откуда он якобы планировал добраться в Украину. Кроме того, выяснилось, что задержанные арендовали квартиру в том же доме, в котором находился генерал Алексеев, и на машине следили за его перемещениями. ФСБ РФ заявило, что покушение якобы произошло по заказу СБУ, которое платило стрелкам 30 тыс. долл. Украинские спецслужбы опровергли обвинения, а в офисе президента подчеркнули, что это действуют "третьи силы" для срыва мирных переговоров.

Напоминаем, 9 февраля ФСБ РФ опубликовало кадры сообщения подозреваемого в покушении на генерала Алексеева, который рассказал, как готовил нападение.