Хакери і "бот" для Starlink зібрали координати позицій підрозділів ЗС РФ: як провели спецоперацію

Група "256 кіберштурмова дивізія" розповіла про схему фальшивої реєстрації Starlink, завдяки якій зібрали з росіян 6 тисяч доларів та координати позицій, по яких потім вдарили засоби ураження українців. Крім підрозділів Збройних сил Російської Федерації, до псевдобота звертались зрадники, які хотіли підзаробити завдяки РФ. Яку схему вигадали українські кіберфахівці, щоб "спіймати на гачок" тисячі російських солдатів?

Російські військові з початку лютого шукали спосіб зареєструвати Starlink для обходу блокування, і тому, для "зручності", українці створили для них "бот" у Telegram, пояснили бійці "256 кіберштурмової дивізії". Фальшиву інформацію поширювали у спеціальних чатах для військових ЗС РФ, у яких понад тисячу учасників радили один одному реєструвати засоби зв'язку, заплативши гроші начебто "помічнику-ждуну" з підконтрольній Україні території.

Хакери зібрали базу російських нелегальних терміналів і навіть отримали як оплату за "послуги" 6 тис. дол. Гроші задонатили, а Starlink, які засвітили координати на лінії фронту, стали цілями для ЗСУ.

Starlink та ЗС РФ — як працювали фальшиві боти

З'ясувалось, що за оборудкою стоять хакери "256 КіберШтурмова Дивізія", і також фахівці Міжнародної розвідувальної спільноти InformNapalm та активістів з каналу Ukrainian Militant. Втративши доступ до Starlink, росіяни почали шукати "дропи" — тобто українців, які за гроші погодилися б піти у ЦНАП та зареєструвати ворожий термінал. Тоді хакери створили власну мережу ботів та каналів, які начебто збирали дані для подальшої реєстрації.

Starlink та ЗС РФ — фальшивий бот для обману російських військових Фото: InformNapalm

На скриншотах, опублікованих кіберфахівцями, бачимо, як російським солдатам обіцяють, що вони от-от пройдуть верифікацію після оплати "послуг". Крім того, є детальні пояснення, як без проблем пройти реєстрацію, вказати правильні дані й трошки зачекати з врахуванням режиму роботи ЦНАП.

Starlink та ЗС РФ — обмін інформацією про фальшивий бот Фото: Скриншот

Кіберфахівці розповіли, що вдалось обібрати військових ЗС РФ на 5870 дол. Крім того, є дані на 2420 терміналів Starlink — з номерами та координатами позицій.

Starlink та ЗС РФ — дані, зібрані фальшивим ботом Фото: InformNapalm

До всього, вдалось виявити 31 зрадника, які були готові за гроші попрацювати на росіян. При цьому наголошується, що координати та гроші передали Збройним силам України, а контакти "ждунів" отримала СБУ. Є також пояснення, чому схему обману солдатів ЗС РФ відкрили: пояснили, що у мережі з'явились інші проукраїнські активісти, які недбало поставили до роботи й "засвітили" ідею росіянам.

На допис хакерів "256 кіберштурмової дивізії" відгукнувся фахівець з радіотехніки та радник міністра оборони Сергій "Флеш"Бескрестнов. Експерт похвалив ініціативу, завдяки якій отримали тисячі номерів терміналів ЗС РФ, контакти зрадників та ще й примусили російських солдатів платити ЗСУ.

Зазначимо, Фокус писав про масову появу терміналів Starlink на дронах ЗС РФ, який стало особливо багато у січні 2026 року. Українські військові публікували відео, показуючи російські "Шахеди", "Молнии", БМ-35, які залітали на відстань понад 50 км за лінію фронту та влучали по військовій техніці ЗСУ та по цивільних. 27 січня ударний дрон-камікадзе вдарили по пасажирському потягу "Барвінкова-Чоп", внаслідок чого загинуло п'ятеро людей та почалась пожежа. Після цього новий міністр оборони Михайло Федоров звернуся до компанії SpaceX і запрацювала схема, за якою росіяни втратили доступ до супутникового зв'язку. Згідно з ідеєю українців, бійці ЗСУ могли зареєструвати термінали через спеціальні військові застосунки, а цивільні мали це робити через ЦНАП.

