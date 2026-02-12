Хакеры и "бот" для Starlink собрали координаты позиций подразделений ВС РФ: как провели спецоперацию

Группа "256 киберштурмовая дивизия" рассказала о схеме фальшивой регистрации Starlink, благодаря которой собрали с россиян 6 тысяч долларов и координаты позиций, по которым потом ударили средства поражения украинцев. Кроме подразделений Вооруженных сил Российской Федерации, к псевдоботу обращались предатели, которые хотели подзаработать благодаря РФ. Какую схему придумали украинские киберспециалисты, чтобы "поймать на крючок" тысячи российских солдат?

Российские военные с начала февраля искали способ зарегистрировать Starlink для обхода блокировки, и поэтому, для "удобства", украинцы создали для них "бот" в Telegram, объяснили бойцы "256 киберштурмовой дивизии". Фальшивую информацию распространяли в специальных чатах для военных ВС РФ, в которых более тысячи участников советовали друг другу регистрировать средства связи, заплатив деньги якобы "помощнику-ждуну" с подконтрольной Украине территории.

Хакеры собрали базу российских нелегальных терминалов и даже получили в качестве оплаты за "услуги" 6 тыс. долл. Деньги задонатили, а Starlink, которые засветили координаты на линии фронта, стали целями для ВСУ.

Відео дня

Starlink и ВС РФ — как работали фальшивые боты

Выяснилось, что за сделкой стоят хакеры "256 КиберШтурмовая Дивизия", а также специалисты Международного разведывательного сообщества InformNapalm и активисты с канала Ukrainian Militant. Потеряв доступ к Starlink, россияне начали искать "дропы" — то есть украинцев, которые за деньги согласились бы пойти в ЦНАП и зарегистрировать вражеский терминал. Тогда хакеры создали собственную сеть ботов и каналов, которые якобы собирали данные для дальнейшей регистрации.

Starlink и ВС РФ — фальшивый бот для обмана российских военных Фото: InformNapalm

На скриншотах, опубликованных киберспециалистами, видим, как российским солдатам обещают, что они вот-вот пройдут верификацию после оплаты "услуг". Кроме того, есть подробные объяснения, как без проблем пройти регистрацию, указать правильные данные и немножко подождать с учетом режима работы ЦПАУ.

Starlink и ВС РФ — обмен информацией о фальшивом боте Фото: Скриншот

Киберспециалисты рассказали, что удалось обобрать военных ВС РФ на 5870 долл. Кроме того, есть данные на 2420 терминалов Starlink — с номерами и координатами позиций.

Starlink и ВС РФ — данные, собранные фальшивым ботом Фото: InformNapalm

Ко всему, удалось выявить 31 предателя, которые были готовы за деньги поработать на россиян. При этом отмечается, что координаты и деньги передали Вооруженным силам Украины, а контакты "ждунов" получила СБУ. Есть также объяснение, почему схему обмана солдат ВС РФ открыли: объяснили, что в сети появились другие проукраинские активисты, которые небрежно отнеслись к работе и "засветили" идею россиянам.

На сообщение хакеров "256 киберштурмовой дивизии" откликнулся специалист по радиотехнике и советник министра обороны Сергей "Флеш" Бескрестнов. Эксперт похвалил инициативу, благодаря которой получили тысячи номеров терминалов ВС РФ, контакты предателей и еще и заставили российских солдат платить ВСУ.

Отметим, Фокус писал о массовом появлении терминалов Starlink на дронах ВС РФ, которых стало особенно много в январе 2026 года. Украинские военные публиковали видео, показывая российские "Шахеды", "Молнии", БМ-35, которые залетали на расстояние более 50 км за линию фронта и попадали по военной технике ВСУ и по гражданским. 27 января ударный дрон-камикадзе ударили по пассажирскому поезду "Барвенкова-Чоп", в результате чего погибли пять человек и начался пожар. После этого новый министр обороны Михаил Федоров обратился к компании SpaceX и заработала схема, по которой россияне потеряли доступ к спутниковой связи. Согласно идее украинцев, бойцы ВСУ могли зарегистрировать терминалы через специальные военные приложения, а гражданские должны были это делать через ЦПАУ.

Напоминаем, 6 февраля Фокус собрал мнения экспертов относительно того, как повлияет исчезновение связи Starlink на российскую армию.