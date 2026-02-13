У Краматорську від удару РФ загинуло троє братів: що відбувається за 15 км від фронту (відео)

В ніч на 13 лютого Збройні сили Російської Федерації вдарили по цивільній забудові Краматорська, загинуло троє братів, повідомили журналісти. НА кадрах з місця подій — палючий одноповерховий будинок, повністю зруйнований ударом. Згодом стало відомо, що кількість жертв зросла. Які наслідки російського обстрілу населеного пункту, до якого фронт наблизився на 15 км, а там все ще живуть люди з дітьми?

По будинку в Краматорську, в якому жило п'ятеро людей, вдарив дрон ЗС РФ, розповіло медіа "Радіо Свобода". Кореспондент Сергій Горбатенко побував на місці подій та показав палаючу споруду. Попередньо було відомо про загибель двох 19-річних братів, а з-під завалів намагались дістати тіло 8-річного хлопчика. Зі слів представника медіа, тіла старших хлопців згоріли.

"Лише подивіться, будинок повністю зруйнований, горить газ і, можливо, під завалами може перебувати дитина", — чути на відео.

Удар по Краматорську — деталі

Згодом Донецька прокуратура уточнила, що усі троє братів загинули, а їхні найближчі родичі, матір та бабуся, отримали поранення. Удар ЗС РФ по Краматорську відбувся о 21:30 12 лютого, повідомила прокуратура. Жінки, 35-ти та 65-ти років, отримали мінно-вибухові травми — у потерпілих струс мозку, забої, контузія: їх відправили до лікарні. Слідчі встановлюють тип російського БпЛА, який дістав цивільних за 15 км від фронту. Правоохоронці повідомили, що відкрили кримінальне провадження за фактом воєнного злочину ЗС РФ.

Оновлення. Станом на 9.49 стало відомо, що загиблих вже четверо. Глава Краматорської МВА Олександр Гончаренко повідомив дати народження жертв удару РФ — хлопчик 2017 р.н., старші чоловіки 2006, 2006 та 1962 р.н.

Ситуація в Краматорську

На карті бойових дій проєкту DeepState вказана конфігурація фронту біля Краматорська станом на 12 лютого. Бачимо, що найближча лінія бої проходить за 15 км від південно-східних околиць міста. До всього, на вказаному відтинку фронту поки немає витягнутих "сірих язиків" з можливою інфільтрацією російськими військами, як це відбувається під Гуляйполем та Покровськом.

Ситуація в Краматорську — карта фронту станом на 12 лютого Фото: DeepState

У звіті Генштабу ЗСУ, опублікованому зранку 13 лютого, вказано, що на Краматорсько-Слов'янському напрямку нарахували шість штурмів ЗС РФ. Тим часом двома днями раніше на цій ділянці взагалі не було атак противника.

Зазначимо, воєнні експерти розповіли, що новий наступ ЗС РФ може бути спрямований на Слов'янськ, щоб повністю окупувати Донецьку область. При цьому зауважується, що росіяни намагаються підійти до міста з півночі від Лиману, зі сходу від Сіверська та з півдня від Костянтинівки. Тим часом OSINT-аналітик дослідив супутникові фото артилерійських та авіаударів РФ та припустив, що, окрім цього напрямку, РФ може посилити тиск на Оріхів, Гуляйполе та Запоріжжя.

