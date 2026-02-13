В Краматорске от удара РФ погибли трое братьев: что происходит в 15 км от фронта (видео)

В ночь на 13 февраля Вооруженные силы Российской Федерации ударили по гражданской застройке Краматорска, погибло трое братьев, сообщили журналисты. На кадрах с места событий — горящий одноэтажный дом, полностью разрушенный ударом. Позже стало известно, что число жертв возросло. Какие последствия российского обстрела населенного пункта, к которому фронт приблизился на 15 км, а там все еще живут люди с детьми?

По дому в Краматорске, в котором жило пять человек, ударил дрон ВС РФ, рассказало медиа "Радио Свобода". Корреспондент Сергей Горбатенко побывал на месте событий и показал горящую постройку. Предварительно было известно о гибели двух 19-летних братьев, а из-под завалов пытались достать тело 8-летнего мальчика. По словам представителя медиа, тела старших братьев сгорели.

"Только посмотрите, дом полностью разрушен, горит газ и, возможно, под завалами может находиться ребенок", — слышно на видео.

Удар по Краматорску — детали

Впоследствии Донецкая прокуратура уточнила, что все трое братьев погибли, а их ближайшие родственники, мать и бабушка, получили ранения. Удар ВС РФ по Краматорску состоялся в 21:30 12 февраля, сообщила прокуратура. Женщины, 35-ти и 65-ти лет, получили минно-взрывные травмы — у пострадавших сотрясение мозга, ушибы, контузия: их отправили в больницу. Следователи устанавливают тип российского БПЛА, который достал гражданских в 15 км от фронта. Правоохранители сообщили, что открыли уголовное производство по факту военного преступления ВС РФ.

Обновление. По состоянию на 9:49 стало известно, что погибших уже четверо. Глава Краматорской МВА Александр Гончаренко сообщил даты рождения жертв удара РФ — хлопчик 2017 р.н., старші чоловіки 2006, 2006 и 1962 р.н.

Ситуация в Краматорске

На карте боевых действий проекта DeepState указана конфигурация фронта возле Краматорска по состоянию на 12 февраля. Видим, что ближайшая линия бои проходит в 15 км от юго-восточных окраин города. Ко всему, на указанном отрезке фронта пока нет вытянутых "серых языков" с возможной инфильтрацией российскими войсками, как это происходит под Гуляйполем и Покровском.

Ситуация в Краматорске — карта фронта по состоянию на 12 февраля Фото: DeepState

В отчете Генштаба ВСУ, опубликованном утром 13 февраля, указано, что на Краматорско-Славянском направлении насчитали шесть штурмов ВС РФ. Между тем двумя днями ранее на этом участке вообще не было атак противника.

Отметим, военные эксперты рассказали, что новое наступление ВС РФ может быть направлено на Славянск, чтобы полностью оккупировать Донецкую область. При этом отмечается, что россияне пытаются подойти к городу с севера от Лимана, с востока от Северска и с юга от Константиновки. Между тем OSINT-аналитик исследовал спутниковые фото артиллерийских и авиаударов РФ и предположил, что, кроме этого направления, РФ может усилить давление на Орехов, Гуляйполе и Запорожье.

Напоминаем, 19 декабря 2025 года ветеран ВСУ, старший лейтенант и эксперт Николай Мельник объяснил, почему прогибается фронт под Северском и какие угрозы для Славянско-Краматорской агломерации.