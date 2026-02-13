ЗС РФ вдарили по Одесі "майже невразливим" дроном "Гарпия-А1": чому важче глушити засобами РЕБ

В ніч на 13 лютого під час удару по Одесі Збройні сили Російської Федерації використали дрон-камікадзе "Гарпія-А1", який виявився більш стійким до засобів радіоелектронної боротьби, написали аналітики. Як росіяни змінили безпілотник, щоб його стало ще важче знешкодити системі протиповітряної оборони?

На місці падіння оновленого дрона "Гарпія-А1", яким РФ вдарила по Одесі, виявили друковану плату з більшою кількістю антенних елементів, ідеться у статті профільного медіа "Мілітарний". Для знешкодження покращеного БпЛА слід використовувати додаткові засоби РЕБ, оскільки він стійкіше утримує сигнал GPS, попри перешкоди.

На порталі звернули увагу на повідомлення у Telegram-каналі "Полковник ГШ". Зранку 13 лютого у каналі розповіли про нову серію дронів "Гарпія-А1". З'ясувалось, що серед уламків виявили компоненти з надписом КК062 та друковану плату з 16 антенними елементами. Вказано, що ідеться про нову версію дрона "Гарпія-А1 КК" з посиленою CRPA-антеною серії "Комета-М16". М16 означає, що апарат містить 16 антен для виходу на ціль попри вплив засобів РЕБ.

"Цієї ночі після бойової роботи одесити знайшли велику кількість фрагментів ударних БпЛА Гарпія-А1", — написали автори пабліку.

У каналі опублікували фото уламків, на яких добре видно компонент з надписом та плату з антенами.

Дрон РФ — фото уламків "Гарпія-А1" після російського обстрілу Одеси Фото: Скриншот

Тим часом на порталі пояснили, у чому полягає небезпека від модифікованих "Гарпій". Російський безпілотник отримав посилену CRPA-антену, яка дає можливість не піддаватись впливу перешкод і втримувати навігаційний сигнал, який наводять на ціль.

Щоб "відрізати" нову "Гарпію-А1" від сигналу навігації GPS потрібно ще більше засобів РЕБ: знадобиться сигнал від 15 РЕБів, тоді як для попередньої версії — 11 ("Гарпія-А1 КЦ" з "Комета-М12").

Дрон РФ — що відомо про "Гарпія-А1"

Зазначимо, Фокус писав про можливості дрона "Гарпія-А1" — однієї з версій ірансько-російського дрона-камікадзе "Шахед", який має китайські двигуни та виготовляється на заводі "Купол" в Іжевську. Про появу такого БпЛА у 2024 році написало агентство Reuters. З'ясувалось, що Росія протягом року виготовила 2500 таких дронів. Характеристики "Гарпії-А1" — дальність до 1500-1800 км, швидкість до 200 км/год, злітна вага 300 кг, вага бойово частини 150 кг.

У липні 2025 року у мережі з'явились кадри використання ще однієї версії дрона "Гарпія-А1". Російські пабліки опублікували кадри влучання по українській техніці. Уточнюється, що, окрім системи навігації "Комета-М" для зв'язку через ГЛОНАСС/GPS, пристрій має оптико-електронну систему кореляційного розпізнавання цілей.

Нагадуємо, зранку 13 лютого стало відомо про наслідки обстрілу Одеси, під час якого росіяни використали більш небепечні дрони "Гарпія-А1".