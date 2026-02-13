ВС РФ ударили по Одессе "почти неуязвимым" дроном "Гарпия-А1": почему труднее глушить средствами РЭБ

В ночь на 13 февраля во время удара по Одессе Вооруженные силы Российской Федерации использовали дрон-камикадзе "Гарпия-А1", который оказался более устойчивым к средствам радиоэлектронной борьбы, написали аналитики. Как россияне изменили беспилотник, чтобы его стало еще труднее обезвредить системе противовоздушной обороны?

На месте падения обновленного дрона "Гарпия-А1", которым РФ ударила по Одессе, обнаружили печатную плату с большим количеством антенных элементов, говорится в статье профильного медиа "Милитарный". Для обезвреживания улучшенного БпЛА следует задействовать дополнительные средства РЭБ, поскольку он устойчивее удерживает сигнал GPS, несмотря на препятствия.

На портале обратили внимание на сообщение в Telegram-канале "Полковник ГШ". Утром 13 февраля в канале рассказали о новой серии дронов "Гарпия-А1". Выяснилось, что среди обломков обнаружили компоненты с надписью КК062 и печатную плату с 16 антенными элементами. Указано, что речь идет о новой версии дрона "Гарпия-А1 КК" с усиленной CRPA-антенной серии "Комета-М16". М16 означает, что аппарат содержит 16 антенн для выхода на цель несмотря на воздействие средств РЭБ.

"Этой ночью после боевой работы одесситы нашли большое количество фрагментов ударных БпЛА Гарпия-А1", — написали авторы паблика.

В канале опубликовали фото обломков, на которых хорошо видно компонент с надписью и плату с антеннами.

Дрон РФ — фото обломков "Гарпия-А1" после российского обстрела Одессы Фото: Скриншот

Между тем на портале объяснили, в чем заключается опасность от модифицированных "Гарпий". Российский беспилотник получил усиленную CRPA-антенну, которая дает возможность не подвергаться воздействию помех и удерживать навигационный сигнал, наводящий на цель.

Чтобы "отрезать" новую "Гарпию-А1" от сигнала навигации GPS потребуется еще больше средств РЭБ: понадобится сигнал от 15 РЭБов, тогда как для предыдущей версии — 11 ("Гарпия-А1 КЦ" с "Комета-М12").

Дрон РФ — что известно о "Гарпии-А1"

Отметим, Фокус писал о возможностях дрона "Гарпия-А1" — одной из версий иранско-российского дрона-камикадзе "Шахед", который имеет китайские двигатели и изготавливается на заводе "Купол" в Ижевске. О появлении такого БпЛА в 2024 году написало агентство Reuters. Выяснилось, что Россия в течение года изготовила 2500 таких дронов. Характеристики "Гарпии-А1" — дальность до 1500-1800 км, скорость до 200 км/ч, взлетный вес 300 кг, вес боевой части 150 кг.

В июле 2025 года в сети появились кадры использования еще одной версии дрона "Гарпия-А1". Российские паблики опубликовали кадры попадания по украинской технике. Уточняется, что, кроме системы навигации "Комета-М" для связи через ГЛОНАСС/GPS, устройство имеет оптико-электронную систему корреляционного распознавания целей.

Напоминаем, утром 13 февраля стало известно о последствиях обстрела Одессы, во время которого россияне использовали более небесполезные дроны "Гарпия-А1".