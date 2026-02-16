Побудували нову вулицю: Кім Чен Ин відкрив район для родин загиблих у РФ солдатів КНДР (фото)

У північнокорейській столиці Пхеньяні відкрили новий житловий квартал для родин військових, які загинули у війні Росії проти України. Церемонію відкриття очолював лідер Корейської Народно-Демократичної Республіки Кім Чен Ин зі свою донькою Кім Чжу Е.

Про відкриття новозбудованого житлового району для родин солдатів КНДР, загиблих у війні РФ проти України, пише Reuters із посиланням на північнокорейське державне агентство KCNA. На опублікованих світлинах з церемонії відкриття нової вулиці Себьоль можна побачити Кім Чен Ина разом із його донькою Кім Чжу Е.

Повідомляється, що новобудови призначени для членів сімей військовослужбовців, які загинули в ході "військових операцій за кордоном".

Відкриття району для родин загиблих солдатів КНДР супроводжувалося урочистою церемонією Фото: kcna.kp

Кім Чен Ин у своїй промові заявив, що новий житловий район є символом "духу і жертви" загиблих військовослужбовців, і ці будинки мають дозволити їхнім родинам "пишатися своїми синами та чоловіками та жити щасливо".

Лідер КНДР сказав, що наполягах на завершенні проєкту "навіть на один день раніше", бо сподівався, що це може принести "деяке полегшення" сім'ям загиблих.

Кім Чен Ин на відкритті кварталу для родин солдатів КНДР виголосив промову Фото: kcna.kp

Солдати КНДР на війні проти України

Журналісти нагадали, що у 2024 році Північнв Корея відправила близько 14 000 солдатів для допомоги Збройним силам РФ у війні проти України. За даними південнокорейських, українських і західних джерел, понад 6 000 з відправлених військових загинули.

За останні місяці Північна Корея провела на честь загиблих у російсько-українській війні кілька публічних церемоній, зокрема відкриття у Пхеньяні нового меморіального комплексу зі скульптурами солдатів КНДР.

Відкриття нового житлового району відбулося напередодні Дев'ятого з'їзду правлячої Робітничої партії, який має відбутися наприкінці лютого.

Нагадаємо, в Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України 4 лютого розповідали, що солдати КНДР переміщуються до Курської області РФ, набувають навичок і б'ють по прикордонню України.

12 лютого ЗМІ писали, що головна розвідувальна служба Південної Кореї назвала наступницю Кім Чен Ина на посаді лідера Північної Кореї — нею має стати його донька, Чжу Е.

Британський таблоїд Daily Mail 14 лютого пояснював, чому Кім Чен Ин обрав наступницею свою доньку.