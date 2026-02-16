Построили новую улицу: Ким Чен Ын открыл район для семей погибших в РФ солдат КНДР (фото)

В северокорейской столице Пхеньяне открыли новый жилой квартал для семей военных, погибших в войне России против Украины. Церемонию открытия возглавлял лидер Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын со своей дочерью Ким Чжу Е.

Об открытии нового жилого района для семей солдат КНДР, погибших в войне РФ против Украины, пишет Reuters со ссылкой на северокорейское государственное агентство KCNA. На опубликованных фотографиях с церемонии открытия новой улицы Себьоль можно увидеть Ким Чен Ына вместе с его дочерью Ким Чжу Е.

Сообщается, что новостройки предназначены для членов семей военнослужащих, погибших в ходе "военных операций за рубежом".

Открытие района для семей погибших солдат КНДР сопровождалось торжественной церемонией Фото: kcna.kp

Ким Чен Ын в своей речи заявил, что новый жилой район является символом "духа и жертвы" погибших военнослужащих, и эти дома должны позволить их семьям "гордиться своими сыновьями и мужьями и жить счастливо".

Лидер КНДР сказал, что настаивал на завершении проекта "даже на один день раньше", потому что надеялся, что это может принести "некоторое облегчение" семьям погибших.

Ким Чен Ын на открытии квартала для семей солдат КНДР произнес речь Фото: kcna.kp

Солдаты КНДР на войне против Украины

Журналисты напомнили, что в 2024 году Северная Корея отправила около 14 000 солдат для помощи Вооруженным силам РФ в войне против Украины. По данным южнокорейских, украинских и западных источников, более 6 000 из отправленных военных погибли.

За последние месяцы Северная Корея провела в честь погибших в российско-украинской войне несколько публичных церемоний, в частности открытие в Пхеньяне нового мемориального комплекса со скульптурами солдат КНДР.

Открытие нового жилого района состоялось накануне Девятого съезда правящей Рабочей партии, который должен состояться в конце февраля.

Напомним, в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины 4 февраля рассказывали, что солдаты КНДР перемещаются в Курскую область РФ, приобретают навыки и бьют по пограничникам Украины.

12 февраля СМИ писали, что главная разведывательная служба Южной Кореи назвала преемницу Ким Чен Ына на посту лидера Северной Кореи — ею должна стать его дочь Чжу Ё.

Британский таблоид Daily Mail 14 февраля объяснял, почему Ким Чен Ын выбрал преемницей свою дочь.