У мережі з'явились якісні фото влучання БпЛА по "Таманьнефтегаз" РФ: що згоріло у росіян (фото)

Дрони Служби безпеки України влучили по виробничих потужностях підприємства "Таманьнефтегаз" у Краснодарському краї Російської Федерації та повністю випалили два важливі об'єкти, пояснили OSINTери. Вибухівки, яку принесли безпілотники, вистачило на руйнування цехів та спалення резервуарів. Які наслідки удар БпЛА показали супутникові фото?

Зображення з наслідками ураження стратегічної цілі на території РФ з'явились у мережі зранку 20 лютого, через три дні після атаки українських безпілотників. OSINTери з каналу "КіберБорошно" та каналу Exilenova опублікували фото двох пошкоджених точок. З'ясувалось, що дрони вдарили по цеху з виробництва спеціалізованих жирів та резервуари пальним.

У каналі "КіберБорошно" з'явився допис — відео з комбінацією супутникових фото до та після влучання. БпЛА вдарили по трьох виробничих цехах — це довгі будівлі з зеленими дахами, орієнтовна площа — близько 5 700 кв. м. Наступні кадри показують, що замість зелених дахів — чорна пляма, на якій не помітно і сліду будівлі. OSINTери також провели геолоцію точки влучання, яка має координати 45.133809, 36.673050: удар прийшовся по центру середнього цеху.

Відео дня

Вибухи РФ — цехи "Таманьнефтегаз" до удару 17 лютого Фото: Telegram / КіберБорошно

Вибухи РФ — цехи "Таманьнефтегаз" після удару 17 лютого Фото: Telegram / КіберБорошно

Згідно з даними Exilenova, друга точка влучання — це група нафтових резервуарів "Таманьнефтегаз", розташований північніше цехів. На фото з супутника — група цистерн, почорнілих після удару. При цьому бачимо, що одна цистерна знищена (у другому ряду справа), друга обгоріла (у другому ряду зліва), третя — дещо пошкоджена (у першому ряду зліва).

Вибухи РФ — резервуари "Таманьнефтегаз" після удару 17 лютого Фото: Exilenova+

Вибухи РФ — деталі інциденту на "Таманьнефтегаз"

Точки на території "Таманьнефтегаз", по яких вдарили дрони СБУ, розташовані на відстані близько 2 км. Крім того, супутникові дані Google maps показують, що ідеться про територію загальною площею близько 2 кв. км, на якій розміщено дві-три групи виробничих приміщень та близько 80 резервуарів різного призначення.

Вибухи РФ — карта влучань по "Таманьнефтегаз" 17 лютого Фото: Google Maps

Зазначимо, Фокус писав про вибухи у РФ, коли сталась атака на порт "Тамань" та "Таманьнефтегаз". В ніч на 17 лютого дрони СБУ вдарили по важливому об'єкту у Краснодарському краї, розташованому на відстані 300 км, якщо летіти по прямій, або 600 км, якщо облітати окупований Крим. Джерела медіа у спецслужбах повідомили, що відбулась атака на один з найбільших терміналів РФ, через який Кремль продає за кордон нафту, газ, аміак. Орієнтовна місткість резервуарів, наприклад, для зрідженого газу — 1 млн тонн. Також у СБУ нагадали, що це друга атака на порт "Тамань: перша відбулась в ніч на 21 січня і тоді російська влада визнала, що були загиблі та поранені.

Нагадуємо, 17 лютого безпілотники Сил оборони дістались цілі, розташованій на відстані 1700 км від кордонів України. Того ж дня стало відомо про атаку БпЛА Сил спеціальних операцій, які показали кадри "полювання" дронів FP-2 на місце зберігання ОТРК "Искандер" в Криму.