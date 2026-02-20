В сети появились качественные фото попадания БпЛА по "Таманьнефтегаз" РФ: что сгорело у россиян (фото)

Дроны Службы безопасности Украины попали по производственным мощностям предприятия "Таманьнефтегаз" в Краснодарском крае Российской Федерации и полностью выжгли два важных объекта, пояснили OSINTери. Взрывчатки, которую принесли беспилотники, хватило на разрушение цехов и сожжение резервуаров. Какие последствия удар БпЛА показали спутниковые фото?

Изображения с последствиями поражения стратегической цели на территории РФ появились в сети утром 20 февраля, через три дня после атаки украинских беспилотников. OSINTеры с канала "КиберБорошно" и канала Exilenova опубликовали фото двух поврежденных точек. Выяснилось, что дроны ударили по цеху для производства специализированных жиров и по резервуарам с горючим.

В канале "КиберБорошно" появилось сообщение — видео с комбинацией спутниковых фото до и после попадания. БпЛА ударили по трем производственным цехам — это длинные здания с зелеными крышами, ориентировочная площадь — около 5 700 кв. м. Следующие кадры показывают, что вместо зеленых крыш — черное пятно, на котором не заметно и следа здания. OSINTеры также провели геолоцию точки попадания, которая имеет координаты 45.133809, 36.673050: удар пришелся по центру среднего цеха.

Взрывы РФ — цеха "Таманьнефтегаз" до удара 17 февраля Фото: Telegram / КіберБорошно

Взрывы РФ — цеха "Таманьнефтегаз" после удара 17 февраля Фото: Telegram / КіберБорошно

Согласно данным Exilenova, вторая точка попадания — это группа нефтяных резервуаров "Таманьнефтегаз", расположенный севернее цехов. На фото со спутника — группа цистерн, почерневших после удара. При этом видно, что одна цистерна уничтожена (во втором ряду справа), вторая обгорела (во втором ряду слева), третья — несколько повреждена (в первом ряду слева).

Взрывы РФ — резервуары "Таманьнефтегаз" после удара 17 февраля Фото: Exilenova+

Взрывы РФ — детали инцидента на "Таманьнефтегаз"

Точки на территории "Таманьнефтегаз", по которым ударили дроны СБУ, расположены на расстоянии около 2 км. Кроме того, спутниковые данные Google maps показывают, что речь идет о территории общей площадью около 2 кв. км, на которой размещены две-три группы производственных помещений и около 80 резервуаров различного назначения.

Взрывы РФ — карта попаданий по "Таманьнефтегазу" 17 февраля Фото: Google Maps

Отметим, Фокус писал о взрывах в РФ, когда произошла атака на порт "Тамань" и "Таманьнефтегаз". В ночь на 17 февраля дроны СБУ ударили по важному объекту в Краснодарском крае, расположенном на расстоянии 300 км, если лететь по прямой, или 600 км, если облетать оккупированный Крым. Источники медиа в спецслужбах сообщили, что состоялась атака на один из крупнейших терминалов РФ, через который Кремль продает за границу нефть, газ, аммиак. Ориентировочная вместимость резервуаров, например, для сжиженного газа — 1 млн тонн. Также в СБУ напомнили, что это вторая атака на порт "Тамань: первая состоялась в ночь на 21 января и тогда российские власти признали, что были погибшие и раненые.

Напоминаем, 17 февраля беспилотники Сил обороны добрались до цели, расположенной на расстоянии 1700 км от границ Украины. В тот же день стало известно об атаке БпЛА Сил специальных операций, которые показали кадры "охоты" дронов FP-2 на место хранения ОТРК "Искандер" в Крыму.