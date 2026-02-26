ЗС РФ готові запустити "Кинджали": які регіони в особливій небезпеці, — монітори

Збройні сили Російської Федерації після невдалої спроби пусків ракет Х-22 можуть використати Х-47 "Кинджали", попередили монітори. Попередній випадок пусків "Кинджалів" відбувся у грудні 2025 року. Тим часом під загрозою можуть опинитись два регіони у Київській області. Чи мають росіяни запас аеробалістичних ракет для нового удару по Україні?

Після нічого удару 26 лютого на місця влучань та руйнувань під Києвом вирушили ремонтні бригади, і саме ці об'єкти можуть опинитись під повторним ударом ЗС РФ, ідеться у дописі пабліку "єРадар", який стежить за переміщенням стратегічної авіації росіян. При цьому посилаються на попередні випадки, коли Москва проводила повторні удари. Фокус зібрав інформацію про підготовку ракетоносіїв, які мають можливість провести новий обстріл.

Згідно з даними моніторів, ЗС РФ підготували літаки МіГ-31, здатні запустити аеробалістичні ракети "Кинджал". Орієнтовна цілі противника — Київ та Наливайківка, які постраждали під час нічного обстрілу. На місце удару вирушили ремонтники, які оглядатимуть устаткування, і тоді може статись новий удар. При цьому загроза триватиме протягом дня, ідеться у повідомленні.

Обстріл України — попередження про ракети "Кинджал" Фото: Скриншот

Обстріл України — чи можливий удар "Кинджалів"

Повітряні сили ЗСУ не інформували про можливість ударів ракет "Кинджал". Втім, після публікації звіту про наліт 25-26 лютого продовжують писати про траєкторію БпЛА, які літають над Чернігівщиною та Запоріжжям.

Тим часом інші моніторингові пабліки повідомили про активність бомбардувальників МіГ-31. Зокрема, у каналі "Стратегічна авіація РФ" у неділю 22 лютого перелічили, які літаки готові до нового удару по Україні. Серед іншого, ішлося в про шість МіГ-31, кожен з яких зарядили ракетами "Кинджал". Крім того, була інформація про переміщення трьох ракетоносії у районі аеродромів "Саваслейка" (Нижньогородська область РФ) та "Ахтюбінськ" (Астраханська область).

Обстріл України — попередження про МіГ-31 та ракети "Кинджал" Фото: Скриншот

Згідно з офіційними даними Повітряних сил ЗСУ, у січні ЗС РФ не використовували ракети "Кинджал" для ударів по Україні. Водночас, у грудні 2025 року було п'ять пусків: сумарно від 13 аеробалістичних засобів ураження (6, 7, 13, 23, 27 грудня), з яких збили від двох од. У лютому 2026 був лише один обстріл із застосуванням Х-47: повітряне командування повідомило про пуск невказаної кількості "Кинджалів" з МіГ-31, які піднялись з "Саваслейки" (усі збили). Січнева пауза показує, що, за умови готовності бомбардувальників, РФ може мати, ймовірно, запас від 10 аеробалістичних ракет для удару по Україні.

Зазначимо, Фокус писав про перебіг та наслідки обстрілу України в ніч на 26 лютого. Інформація про перші вибухи з'явилась у мережі близько опівночі:під ударом опинились Харків та Полтава. Згодом стало відомо про наліт ракет та дронів ЗС РФ на Київ, Запоріжжя, Кривий Ріг. Зранку Повітряні сили повідомили, що росіяни запустили по українцях 459 повітряних цілей, серед них — ракети "Искандер-М"/С-400, "Циркон", Х-101, Х-69: не було Х-22, хоч бомбардувальники і вилетіли, і не було "Кинджалів".

Нагадуємо, президент України Володимир Зеленський розповів про результати роботи ППО в ніч на 26 лютого та пояснив, як результативність збиття балістики залежать від засідання "Рамштайн".