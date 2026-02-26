ВС РФ готовы запустить "Кинжалы": какие регионы в особой опасности, — мониторы

Вооруженные силы Российской Федерации после неудачной попытки пусков ракет Х-22 могут использовать Х-47 "Кинжалы", предупредили мониторы. Предыдущий случай пусков "Кинжалов" состоялся в декабре 2025 года. Между тем под угрозой могут оказаться два региона в Киевской области. Имеют ли россияне запас аэробаллистических ракет для нового удара по Украине?

После ничего удара 26 февраля на места попаданий и разрушений под Киевом отправились ремонтные бригады, и именно эти объекты могут оказаться под повторным ударом ВС РФ, говорится в заметке паблика "еРадар", который следит за перемещением стратегической авиации россиян. При этом ссылаются на предыдущие случаи, когда Москва проводила повторные удары. Фокус собрал информацию о подготовке ракетоносителей, которые имеют возможность провести новый обстрел.

Согласно данным мониторов, ВС РФ подготовили самолеты МиГ-31, способные запустить аэробаллистические ракеты "Кинжал". Ориентировочная цели противника — Киев и Наливайковка, которые пострадали во время ночного обстрела. На место удара отправились ремонтники, которые будут осматривать оборудование, и тогда может произойти новый удар. При этом угроза будет продолжаться в течение дня, говорится в сообщении.

Обстрел Украины — предупреждение о ракетах "Кинжал" Фото: Скриншот

Обстрел Украины — возможен ли удар "Кинжалов"

Воздушные силы ВСУ не информировали о возможности ударов ракет "Кинжал". Впрочем, после публикации отчета о налете 25-26 февраля продолжают писать о траектории БпЛА, которые летают над Черниговщиной и Запорожьем.

Другие мониторинговые паблики сообщили об активности бомбардировщиков МиГ-31. В частности, в канале "Стратегическая авиация РФ" в воскресенье 22 февраля перечислили, какие самолеты готовы к новому удару по Украине. Среди прочего, речь шла о шести МиГ-31, каждый из которых зарядили ракетами "Кинжал". Кроме того, была информация о перемещении трех ракетоносителей в районе аэродромов "Саваслейка" (Нижегородская область РФ) и "Ахтюбинск" (Астраханская область).

Обстрел Украины — предупреждение о МиГ-31 и ракетах "Кинжал" Фото: Скриншот

Согласно официальным данным Воздушных сил ВСУ, в январе ВС РФ не использовали ракеты "Кинжал" для ударов по Украине. В то же время, в декабре 2025 года было пять пусков: суммарно от 13 аэробаллистических средств поражения (6, 7, 13, 23, 27 декабря), из которых сбили от двух ед. В феврале 2026 года был только один обстрел с применением Х-47: воздушное командование сообщило о пуске неуказанного количества "Кинжалов" с МиГ-31, которые поднялись с "Саваслейки" (все сбили). Январская пауза показывает, что, при условии готовности бомбардировщиков, РФ может иметь, вероятно, запас от 10 аэробаллистических ракет для удара по Украине.

Отметим, Фокус писал о ходе и последствиях обстрела Украины в ночь на 26 февраля. Информация о первых взрывах появилась в сети около полуночи: под ударом оказались Харьков и Полтава. Впоследствии стало известно о налете ракет и дронов ВС РФ на Киев, Запорожье, Кривой Рог. Утром Воздушные силы сообщили, что россияне запустили по украинцам 459 воздушных целей, среди них — ракеты "Искандер-М"/С-400, "Циркон", Х-101, Х-69: не было Х-22, хотя бомбардировщики и вылетели, и не было "Кинжалов".

Напоминаем, президент Украины Владимир Зеленский рассказал о результатах работы ПВО в ночь на 26 февраля и объяснил, как результативность сбития баллистики зависят от заседания "Рамштайн".