В РФ бояться власної ракети Х-22: майор запасу пояснив, чому

Росіяни "не люблять" власні протикорабельні ракети Х-22 через токсичність їхнього палива. Заправлення цього боєприпасу смертельно небезпечне.

Про недоліки ракети Х-22 ветеран російсько-української війни, майор запасу Національної гвардії України Олексій Гетьман розповів у ефірі Radio NV. Коментуючи російський обстріл України, військовий експерт зазначив, що він не відрізняється від попередніх, та спрогнозував, що чергова атака може бути вже за тиждень.

Щодо Х-22 він зазначив, що ця ракета є дуже застарілою.

"Вона потужна, там майже тонна вибухівки, але її не люблять безпосередньо на Росії, бо там ракетне паливо дуже токсичне", — пояснив майор запасу.

Гетьман розповів, що ці протикорабельні ракети заправляють в ізолюючих протигазах і костюмах, а якщо хтось буде незахищений — людина одразу загине.

"Ракета виготовлялася як протикорабельна, як вбивця авіаносців. Росіяни люблять такі пафосні фрази. Вона важка, не дуже далекобійна, але нам було важко її перехоплювати, бо вона швидкісна. Проте зараз і Х22 ми збиваємо так само, як і "Калібри", "Циркони" та все, що летить", — сказав ветеран.

Гетьман пояснив, чим ракета Х-22 небезпечна для самих росіян. На відео з 9:56.

Характеристики ракети Х-22

Російська ракета Х-22 "Буря" належить до сімейства надзвукових. Ця крилата протикорабельна ракета великої дальності, яка розроблялася у 1958 році зусиллями ОКБ-155-1, належить до арсеналу стратегічних бомбардувальників Ту-22М3.

Її довжина сягає 11,6 метра, а діаметр — 0,94 метра, а маса — 5 780 кг, з яких 960 — бойова частина, якщо використовується фугасна. Швидкість Х-22 становить 3,5 Маха (близько 4 200 км/год).

Оглядачі Defense Express зазначали, що цей боєприпас має застарілу елементну основу та низьку точність.

У ніч на 19 квітня 2024 року українські військові вперше знищили бомбардувальник Ту-22М3 та ракети типу Х-22.

Нагадаємо, під час обстрілу України 26 лютого моніторингові канали повідомляли, що росіяни після невдалої спроби пусків ракет Х-22 були готові запустити Х-47 "Кинджали".

До того Росія вперше за довгий час ударила по Києву важкими ракетами Х-22 під час атаки 24 січня.