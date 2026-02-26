В РФ боятся собственной ракеты Х-22: майор запаса объяснил, почему

Россияне "не любят" собственные противокорабельные ракеты Х-22 из-за токсичности их топлива. Заправка этого боеприпаса смертельно опасна.

О недостатках ракеты Х-22 ветеран российско-украинской войны, майор запаса Национальной гвардии Украины Алексей Гетьман рассказал в эфире Radio NV. Комментируя российский обстрел Украины, военный эксперт отметил, что он не отличается от предыдущих, и спрогнозировал, что очередная атака может быть уже через неделю.

Относительно Х-22 он отметил, что эта ракета является очень устаревшей.

"Она мощная, там почти тонна взрывчатки, но ее не любят непосредственно на России, потому что там ракетное топливо очень токсичное", — пояснил майор запаса.

Гетман рассказал, что эти противокорабельные ракеты заправляют в изолирующих противогазах и костюмах, а если кто-то будет незащищен — человек сразу погибнет.

Відео дня

"Ракета изготавливалась как противокорабельная, как убийца авианосцев. Россияне любят такие пафосные фразы. Она тяжелая, не очень дальнобойная, но нам было трудно ее перехватывать, потому что она скоростная. Однако сейчас и Х22 мы сбиваем так же, как и "Калибры", "Цирконы" и все, что летит", — сказал ветеран.

Гетьман объяснил, чем ракета Х-22 опасна для самих россиян. На видео с 9:56.

Характеристики ракеты Х-22

Российская ракета Х-22 "Буря" относится к семейству сверхзвуковых. Эта крылатая противокорабельная ракета большой дальности, которая разрабатывалась в 1958 году усилиями ОКБ-155-1, относится к арсеналу стратегических бомбардировщиков Ту-22М3.

Ее длина достигает 11,6 метра, а диаметр — 0,94 метра, а масса — 5 780 кг, из которых 960 — боевая часть, если используется фугасная. Скорость Х-22 составляет 3,5 Маха (около 4 200 км/ч).

Обозреватели Defense Express отмечали, что этот боеприпас имеет устаревшую элементную основу и низкую точность.

В ночь на 19 апреля 2024 года украинские военные впервые уничтожили бомбардировщик Ту-22М3 и ракеты типа Х-22.

Напомним, во время обстрела Украины 26 февраля мониторинговые каналы сообщали, что россияне после неудачной попытки пусков ракет Х-22 были готовы запустить Х-47 "Кинжалы".

До того Россия впервые за долгое время ударила по Киеву тяжелыми ракетами Х-22 во время атаки 24 января.