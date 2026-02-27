Можуть бити по дорогах і бензовозах: офіцер ЗСУ попередив про загрозу FPV-дронів для Києва

Офіцер ЗСУ Єгор Фірсов попередив, що росіяни можуть бити FPV-дронами по Києву і передмістю так само, як роблять це у Харкові, Сумах і Краматорську. Він наголосив, що окупанти також уже почали використовувати FPV-технології в "Шахедах".

Про загрозу атак на Київ дронів РФ з FPV-системами народний депутат 7 і 8 скликань і заступник командира 21-го окремого полку безпілотних систем сказав у коментарі "Новини.Live". Він стверджує, що атаки ворожих FPV-безпілотників можуть загрожувати столиці найближчим часом.

"Умовно кажучи, частина "Шахедів" зокрема використовують систему FPV", — сказав Фірсов.

Він пояснив, що оператор FPV-безпілотника бачить, куди він летить, і за його даними, частина "Шахедів" уже має таку технологію.

"Тобто використовує не просто телеметрію, зв'язок по керуванню, і не просто рухається по координатах. Ворог постійно все намагається тестити. В цьому є перевага: постійно робити тести", — зазначив офіцер.

Він додав, що останні модифікації "Шахедів" порівняно з першими моделями зазнали суттєвих змін. Загроза ударів FPV-дронів для Києва також не зникла, а лише зростає.

"Вони не будуть, умовно кажучи, бити по ТЕЦ, бо просто крила FPV буде замало, але вони можуть руйнувати дорогу, слідкувати за бензовозами, важкою технікою. На жаль, це можливо вже зараз", — сказав військовий.

За його словами, для цивільного населення більшу загрозу все ще становлять "Шахеди", та FPV-дрони будуть небезпечними для інфраструктури, зокрема, у Києві та передмісті.

"Якщо ми говоримо не про Київ, а про Харків, Суми, Запоріжжя, Краматорськ — там зальоти FPV давно, на жаль, стали нормою", — сказав Єгор Фірсов.

Дрони РФ: що відомо про загрозу FPV для Києва

Єгор Фірсов радив киянам готуватись до атак великих FPV-дронів у вересні 2025 року. Тоді він казав, що атаки будуть націлені на енергетичну інфраструктуру, а класична протиповітряна оборона буде проти них безсилою.

Нагадаємо, у вересні 2025 року оглядачі Defense Express писали. що російські БПЛА отримали mesh-модеми для мережевих атак, а нині радник міністра оборони Сергій "Флеш" Бескрестнов писав, що нова версія "Шахеда" може управлятися в режимі онлайн із території Росії.

18 лютого "Флеш" повідомляв, що "Шахеди" РФ вперше несли два FPV з вибухівкою.